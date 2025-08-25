SplashUOL
'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Ayla (Bel Lima), Caco (Pedro Alves) e Breno (Gabriel Sanches) em 'Dona de Mim'
Ayla (Bel Lima), Caco (Pedro Alves) e Breno (Gabriel Sanches) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário e Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (25) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara. Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

