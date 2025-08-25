'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (25) em "Dona de Mim" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara. Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.