'Comparação com Faustão é mínima perto do meu privilégio', diz João Silva

O privilégio de ter crescido junto ao pai, Fausto Silva, é muito maior do que qualquer comparação, afirmou João Silva ao Central Splash. O apresentador ressaltou que, enquanto muitos filhos de artistas reclamam das comparações, ele reconhece a vantagem de já iniciar sua carreira na televisão com um público consolidado e vê o carinho dos fãs do pai como diferencial em sua trajetória no SBT.
João Silva disse que considera "muito pequena" a comparação com o pai diante das oportunidades que teve ao ingressar na TV.
Eu vou te falar, Barbara, que a comparação pra mim é muito mínima, né? Porque perto do privilégio que a gente tem, das vantagens que a gente tem, principalmente no começo, eu vou reclamar de comparação? Eu acho que isso é muito pequeno, eu acho uma injustiça da parte dos artistas filhos que reclamam sobre isso, porque você tem que botar na balança, né? A vantagem é muito maior que a desvantagem.
João Silva
Eu acho que é um privilégio muito grande a gente já começar, que a gente começa muito na frente, porque a gente já começa herdando esse público, uma grande parte dele. Então isso é muito bonito, o carinho que essas pessoas têm, acho que todo mundo gosta de ver continuação, né? E até ver, será que vai dar certo? Será que não vai?
João Silva
João ainda falou sobre a admiração por Luciano Huck, que consegue se sobressair em diversas facetas, "seja como comercial, seja na produção, seja como apresentador".
Outra pessoa que eu admiro muito é o Thiago Leifert, um cara que é tímido e que se esforça pra estar lá e conquistou o público. É isso que eu falo, são pessoas que viraram gigantes dessa forma.
João Silva
