'Comparação com Faustão é mínima perto do meu privilégio', diz João Silva

O privilégio de ter crescido junto ao pai, Fausto Silva, é muito maior do que qualquer comparação, afirmou João Silva ao Central Splash. O apresentador ressaltou que, enquanto muitos filhos de artistas reclamam das comparações, ele reconhece a vantagem de já iniciar sua carreira na televisão com um público consolidado e vê o carinho dos fãs do pai como diferencial em sua trajetória no SBT.

João Silva disse que considera "muito pequena" a comparação com o pai diante das oportunidades que teve ao ingressar na TV.