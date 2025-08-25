Chegou o dia: Bartolomeu começa sua vingança contra Odete em 'Vale Tudo'

A partir daí, o pai de Ivan consegue provas para inocentar o filho. Ele ainda buscará dados para atestar a participação de Odete.

Luís Melo e Débora Bloch são Bartolomeu e Odete Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Em outro núcleo, Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Incrédulo, o ricaço conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. A tia do rapaz, depois, aparece inconformada com a saída de Afonso de sua casa.

Enquanto isso, Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. É o primeiro sinal de que a saúde do personagem não vai bem: ele descobrirá que tem leucemia.

Em cenas seguintes, Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Logo após, o ex de Fátima resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete.

Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Depois, a neta de Nise participa do grupo do AA para encontrar Heleninha.