Chegou o dia: Bartolomeu começa sua vingança contra Odete em 'Vale Tudo'

Bartolomeu (Luís Melo) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Amanhã (26), Bartolomeu (Luís Melo) vai anunciar que tem um plano para desmascarar Gerson, cúmplice de Odete em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. O jornalista coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com o fiscal da Receita Federal contratado por Odete.

A partir daí, o pai de Ivan consegue provas para inocentar o filho. Ele ainda buscará dados para atestar a participação de Odete.

Luís Melo e Débora Bloch são Bartolomeu e Odete Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Em outro núcleo, Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Incrédulo, o ricaço conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. A tia do rapaz, depois, aparece inconformada com a saída de Afonso de sua casa.

Enquanto isso, Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. É o primeiro sinal de que a saúde do personagem não vai bem: ele descobrirá que tem leucemia.

Em cenas seguintes, Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Logo após, o ex de Fátima resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete.

Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Depois, a neta de Nise participa do grupo do AA para encontrar Heleninha.

Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. E no fim do capítulo, Maria de Fátima procura Raquel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

