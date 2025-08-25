Naomi Campbell revela que estudou com Cauã Reymond: 'Era muito esforçado'

Naomi Campbell participou do Domingão ontem e surpreendeu Luciano Huck com uma revelação: ela estudou com Cauã Reymond.
O que aconteceu
No palco do Domingão, Luciano Huck disse que apresentaria Naomi a um galã brasileiro. O apresentador se surpreendeu quando os dois se cumprimentaram revelando que já se conheciam.
Naomi revelou que Cauã estava na sua aula de atuação no início dos anos 2000. "Nós estudamos juntos em 2001 em Nova York, com a Susan Batson. E eu não o tinha visto por todos esses anos, até que o vi no ano passado na Sardenha, na Dolce & Gabbana, e nos conectamos", contou a supermodelo.
Tenho que dizer que ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora. Naomi Campbell
Cauã confirmou que Naomi presenciou o início de sua carreira como ator. Ele disse que fez o curso antes mesmo de participar de "Malhação", porque fez uma aula experimental com a renomada professora e ela lhe ofereceu as aulas em troca de trabalho: "Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora e conheci a Naomi. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava..."
No ano passado, Naomi promoveu um reencontro de Cauã com a professora. Naomi e Cauã se viram num evento da grife Dolce & Gabbana na Itália: "A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi super emocionante. Eu sou muito grato. Fiquei muito emocionado, eu nunca tive coragem de procurar a pessoa que foi o meu anjo da guarda".
