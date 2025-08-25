Naomi Campbell revela que estudou com Cauã Reymond: 'Era muito esforçado'

Naomi Campbell participou do Domingão ontem e surpreendeu Luciano Huck com uma revelação: ela estudou com Cauã Reymond.

O que aconteceu

No palco do Domingão, Luciano Huck disse que apresentaria Naomi a um galã brasileiro. O apresentador se surpreendeu quando os dois se cumprimentaram revelando que já se conheciam.

Naomi revelou que Cauã estava na sua aula de atuação no início dos anos 2000. "Nós estudamos juntos em 2001 em Nova York, com a Susan Batson. E eu não o tinha visto por todos esses anos, até que o vi no ano passado na Sardenha, na Dolce & Gabbana, e nos conectamos", contou a supermodelo.