Caso Gato Preto mostra irresponsabilidade de influencers? Barney analisa

O caso envolvendo Bia Miranda e Gato Preto após o acidente de carro em São Paulo levantou um debate sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais, avaliou Chico Barney durante o Central Splash.

O Fantástico exibiu no domingo (24) imagens inéditas do acidente e detalhou investigações sobre outras infrações cometidas pelo influenciador, enquanto cresce a pressão para que perfis de fofoca e canais de mídia evitem dar palco ao casal.