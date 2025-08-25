Caso Gato Preto mostra irresponsabilidade de influencers? Barney analisa

O caso envolvendo Bia Miranda e Gato Preto após o acidente de carro em São Paulo levantou um debate sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais, avaliou Chico Barney durante o Central Splash.
O Fantástico exibiu no domingo (24) imagens inéditas do acidente e detalhou investigações sobre outras infrações cometidas pelo influenciador, enquanto cresce a pressão para que perfis de fofoca e canais de mídia evitem dar palco ao casal.
Tem se discutido muito essa responsabilidade de influenciadores digitais perante o público e perante a sociedade. E acho que esse caso Bia Miranda, Gato Preto, reflete muito bem. Acho que ilustra muito bem o quanto que é fundamental, é muito importante ter um pouco de consciência na hora de dar voz, de seguir e de replicar alguns conteúdos aí de pessoas que carecem de maior responsabilidade.
Chico Barney
Apresentadora do Central Splash, Bárbara Saryne destacou que é preciso refletir sobre quem recebe audiência. "É verdade, acho uma reflexão importante, né? Espero que as vítimas desse acidente fiquem bem, recebam ajuda, que é o mínimo mesmo que eles podem fazer, né, diante disso. E acho que a reflexão cabe aí, né? Pra quem a gente tá dando palco, pra quem a gente tá dando tanta audiência e likes e acompanhando?
Chico Barney ressaltou que vários perfis de redes sociais estão questionando a exposição do casal. Ele citou a continuidade das investigações. "Muitos perfis estão falando isso aí. Vamos ver o que vai acontecer também com essa investigação que está rolando, na verdade."
