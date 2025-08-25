Âncora da Globo erra nome de telejornal e se diverte: 'Bom dia e Cia'

Na manhã de hoje, durante a abertura do Bom Dia Santa Catarina, da afiliada NSC, da Globo, a apresentadora Eveline Poncio protagonizou um momento divertido ao errar o nome do telejornal.
O que aconteceu
Logo no início, ao apresentar as manchetes, Eveline se confundiu e chamou o folhetim de Bom Dia e Companhia, famoso programa do SBT. "O bom dia companhia", disse ela, percebendo o deslize em seguida.
A jornalista reagiu com bom humor e se corrigiu ainda no ar. "O Bom Dia Santa Catarina, que é a sua companhia", disse entre risadas, arrancando gargalhadas do colega de estúdio, Douglas Márcio, que também se divertiu com a situação. "Queremos a sua companhia", ajudou Douglas, que relembrou que a atração infantil é de outro canal.
Apresentadora se confunde e chama o jornal de Bom Dia e Companhia #BomDiaSC #SBT44Anos pic.twitter.com/zt9JJbfjXJ-- Juninho Bento (@juninhobentojb) August 25, 2025
