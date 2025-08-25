SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Amaury Lorenzo posa nu, usa toalha para se cobrir e brinca: ‘Um biscoito’

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Amaury Lorenzo posta clique ousado
Amaury Lorenzo posta clique ousado Imagem: Reprodução/Instagram

Amaury Lorenzo agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto ousada em seu perfil no Instagram na tarde de hoje.

O que aconteceu

O ator apareceu completamente nu em frente ao espelho, cobrindo as partes íntimas apenas com uma toalha. Na legenda, ele brincou com os seguidores: "Cês acharam que eu não ia postar um biscoito amazonense hoje?", escreveu.

O clique rendeu uma série de elogios. Entre os comentários, destaque para o ator Luis Miranda, que escreveu: "Que isso novinho!". Outros internautas também se empolgaram com a ousadia do ator. "Perfeitinho", disse um fã. "Mato Grosso do céu! O coração chega a palpitar!", escreveu outro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.