Adriane Galisteu exibe boa forma aos 52 com dança à beira da piscina

Adriane Galisteu, 52, usou as redes sociais ontem para publicar um vídeo mostrando como foi o final de semana.

O que aconteceu

A apresentadora apareceu desfilando ao lado da piscina, de biquíni preto. Muito sorridente, Galisteu ainda dançou ao som de Wanna Be Startin' Somethin', de Michael Jackson, registrando a diversão do momento em um dia ensolarado.

Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios. Sheila Mello comentou: "Que delícia de vídeo". "50+ no poder", comentou uma fã. "Sempre bela de corpo, mas sempre muito mais bela da alma", destacou outra seguidora.