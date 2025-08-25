'Tenho que me adaptar': como está o ator que fez Adonay em 'A Viagem'

Por onde anda Breno Moroni

Breno continua trabalhando como ator. Neste ano, ele grava um longa-metragem na cidade de Corumbá e também participa de um documentário com a cineasta Thaís Umar, ao lado de artistas indígenas.

Afastado da TV, sua última aparição foi no seriado "Sob Nova Direção" (Globo), em 2004. Em entrevista ao jornal O Globo, em 2023, ele expressou seu desejo de voltar às novelas, mas sem a intenção de morar novamente no Rio.

Eu vou suprindo essa necessidade fazendo as minhas coisas. Tenho uma qualidade de vida aqui, apesar de não ter a fama e a grana que eu teria se estivesse no Rio. Nunca parei de trabalhar. Faço bastante cinema e teatro. Em cada lugar eu tenho que me adaptar ao mercado. Eu conheço mais de 30 países, sempre estudando ou trabalhando. E, agora, estou aqui em Campo Grande, mas daqui a pouco eu também já vou para outro lado, quando surgir uma oportunidade boa de trabalho Breno Moroni, ao jornal O Globo

'A Viagem': Mascarado foi interpretado pelo ator Breno Moroni Imagem: Reprodução

Real identidade do mascarado de 'A Viagem'

Mascarado ronda os outros personagens durante a história. Ele faz performances circenses pela rua e chama a atenção das crianças. Sempre escondendo seu rosto com uma máscara, ele também não fala, mantendo sua identidade em segredo.