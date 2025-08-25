'Tenho que me adaptar': como está o ator que fez Adonay em 'A Viagem'

Adonay, nome do Mascarado de "A Viagem", foi interpretado por Breno Moroni, 71. Confira como está o ator e detalhes da composição do personagem.
Personagem foi 'moldado' pelo ator
Personagem tinha outro nome e era diferente na primeira versão. Exibida em 1975 na TV Tupi, o Mascarado se chamava Sombra. Solange Castro Neves, uma das roteiristas do remake de "A Viagem", revelou que pouco do personagem original foi usado para o remake de 1994. "A semelhança entre o Sombra e o Mascarado é só o mistério que envolve os dois personagens. Demos um enfoque diferente para a segunda versão, trazia uma leveza, uma candura que encantava as pessoas", ressaltou.
Na versão de 1994, o personagem se tornou mímico pela dificuldade de falar embaixo da máscara. Moroni, que além de ator também é mímico, explicou que logo no início das gravações percebeu que o som das falas ficaria abafado e transformou o texto original em mímica.
Formação em teatro físico do ator moldou essência de Adonay: silencioso, expressivo e marcante. O veterano se especializou em técnicas circenses na Inglaterra, o que o ajudou a acrescentar acrobacia, expressão corporal e criatividade na construção do personagem.
Moroni foi chamado às pressas para o papel, após outros atores serem sondados. O personagem, que era inicialmente pequeno, cresceu graças à performance do ator. "Soube que outros atores não quiseram por esconder o rosto. Eu encarei. Enquanto alguns querem aparecer, eu preferi o desafio", relembrou o ator, em entrevista ao G1.
Ator fazia de tudo para manter o segredo da identidade do personagem. "Prendia o cabelo, não tirava a máscara. Até inventamos uma foto falsa com uma paparazzo pra despistar a imprensa", contou.
Por onde anda Breno Moroni
Breno continua trabalhando como ator. Neste ano, ele grava um longa-metragem na cidade de Corumbá e também participa de um documentário com a cineasta Thaís Umar, ao lado de artistas indígenas.
Afastado da TV, sua última aparição foi no seriado "Sob Nova Direção" (Globo), em 2004. Em entrevista ao jornal O Globo, em 2023, ele expressou seu desejo de voltar às novelas, mas sem a intenção de morar novamente no Rio.
Eu vou suprindo essa necessidade fazendo as minhas coisas. Tenho uma qualidade de vida aqui, apesar de não ter a fama e a grana que eu teria se estivesse no Rio. Nunca parei de trabalhar. Faço bastante cinema e teatro. Em cada lugar eu tenho que me adaptar ao mercado. Eu conheço mais de 30 países, sempre estudando ou trabalhando. E, agora, estou aqui em Campo Grande, mas daqui a pouco eu também já vou para outro lado, quando surgir uma oportunidade boa de trabalho Breno Moroni, ao jornal O Globo
Real identidade do mascarado de 'A Viagem'
Mascarado ronda os outros personagens durante a história. Ele faz performances circenses pela rua e chama a atenção das crianças. Sempre escondendo seu rosto com uma máscara, ele também não fala, mantendo sua identidade em segredo.
No fim de "A Viagem",revela-se que ele é Adonay, ex-noivo de Carmem (Suzy Rêgo). Após sofrer um acidente, ficou com o rosto desfigurado e abandonou a companheira.
Carmem considera retomar a relação, mas Adonay diz que não é justo com ela. No desfecho, a moça encontra um novo amor: Igor, personagem de Jayme Periard.
