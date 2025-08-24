SplashUOL
Assine UOL
Televisão

Wanessa Camargo e Luan Pereira cantam 'É o Amor' antes de confusão com Dado

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Wanessa Camargo e Luan Pereira
Wanessa Camargo e Luan Pereira Imagem: Reprodução/Globo

Wanessa Camargo e Luan Pereira cantaram juntos no palco do Domingão com Hulk na noite de hoje.

O que aconteceu

Os artistas deram voz ao clássico "É o Amor", de Zezé Di Camargo & Luciano. Eles cantaram logo após o fim das apresentações do quadro Dança dos Famosos.

Embora a cena tenha sido exibida hoje, a gravação aconteceu antes do desentendimento entre Luan Pereira e Dado Dolabella. O conflito ocorreu mais tarde, naquele mesmo dia, durante uma confraternização entre os participantes da Dança dos Famosos em um bar no Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.