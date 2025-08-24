Após rumores, Virgínia Fonseca admite que esteve em festa de Vini Jr.

Virgínia Fonseca confirmou que esteve na festa de aniversário de 25 anos do jogador Vini Jr.
O que aconteceu
A revelação foi feita ontem, durante o programa Sabadou com Virgínia, no SBT, e colocou fim a semanas de especulação. Os boatos começaram após uma live da empresária, quando internautas levantaram suspeitas de que ela estaria de ressaca após o evento.
A confirmação aconteceu durante o quadro Verdade ou Desafio. Ao ser questionada pelo cantor Dudu Nobre sobre a última vez que teve ressaca, Virgínia tentou desconversar, mas acabou revelando. "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini", disse, arrancando risadas e aplausos da plateia.
Dudu ainda relembrou a transmissão ao vivo feita por ela poucas horas depois da comemoração. Virgínia explicou que saiu direto da festa para cumprir sua agenda de trabalho. "Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Saí de lá às 7h da manhã e fui trabalhar", contou.
