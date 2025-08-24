Após rumores, Virgínia Fonseca admite que esteve em festa de Vini Jr.

Virgínia Fonseca confirmou que esteve na festa de aniversário de 25 anos do jogador Vini Jr.

O que aconteceu

A revelação foi feita ontem, durante o programa Sabadou com Virgínia, no SBT, e colocou fim a semanas de especulação. Os boatos começaram após uma live da empresária, quando internautas levantaram suspeitas de que ela estaria de ressaca após o evento.

A confirmação aconteceu durante o quadro Verdade ou Desafio. Ao ser questionada pelo cantor Dudu Nobre sobre a última vez que teve ressaca, Virgínia tentou desconversar, mas acabou revelando. "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini", disse, arrancando risadas e aplausos da plateia.