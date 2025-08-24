SplashUOL
Após rumores, Virgínia Fonseca admite que esteve em festa de Vini Jr.

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Virgínia Fonseca confirmou que esteve na festa de aniversário de 25 anos do jogador Vini Jr.

O que aconteceu

A revelação foi feita ontem, durante o programa Sabadou com Virgínia, no SBT, e colocou fim a semanas de especulação. Os boatos começaram após uma live da empresária, quando internautas levantaram suspeitas de que ela estaria de ressaca após o evento.

A confirmação aconteceu durante o quadro Verdade ou Desafio. Ao ser questionada pelo cantor Dudu Nobre sobre a última vez que teve ressaca, Virgínia tentou desconversar, mas acabou revelando. "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini", disse, arrancando risadas e aplausos da plateia.

Dudu ainda relembrou a transmissão ao vivo feita por ela poucas horas depois da comemoração. Virgínia explicou que saiu direto da festa para cumprir sua agenda de trabalho. "Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Saí de lá às 7h da manhã e fui trabalhar", contou.

