Vera Fischer diz que se 'resolve' sozinha: 'Eu só gosto de homem pobre'

Vera Fischer, 73, falou sobre flertes, meme e preferências e contou qual o boato mais bizarro já foi falado sobre ela.
O que aconteceu
Em entrevista à Veja SP, Vera contou o boato e comentou sua preferências para homens. "Ah, ela casou com um bilionário." Onde isso? Eu só gosto de homem pobre"
Vera também contou preferir ficar sozinha hoje em dia. "E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou."
A atriz falou sobre seus lazeres. "Hoje gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. E acho que estou muito mais tranquila e em paz."
Vera citou quais seus dois memes favoritos envolvendo ela. "Tem dois bem famosos da novela de Manoel Carlos (Laços de Família), um que a Helena desmarca os compromissos toda hora. E o outro é "Cafezinho, dona Helena".
