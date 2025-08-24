Vera Fischer diz que se 'resolve' sozinha: 'Eu só gosto de homem pobre'

Vera Fischer, 73, falou sobre flertes, meme e preferências e contou qual o boato mais bizarro já foi falado sobre ela.

O que aconteceu

Em entrevista à Veja SP, Vera contou o boato e comentou sua preferências para homens. "Ah, ela casou com um bilionário." Onde isso? Eu só gosto de homem pobre"

Vera também contou preferir ficar sozinha hoje em dia. "E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou."