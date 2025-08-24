SplashUOL
Assine UOL
Filmes

Único filme dirigido por Arnold Schwarzenegger foi um verdadeiro fiasco

Colaboração para Splash, em São Paulo
Arnold Schwarzenegger dirigiu um único filme
Arnold Schwarzenegger dirigiu um único filme Imagem: Andreas Rentz/Getty Images

Arnold Schwarzenegger, 78, é lembrado por papéis icônicos em filmes de ação, mas sua curta experiência como diretor não teve o mesmo brilho. O único longa dirigido pelo astro durante sua carreira é considerado um fracasso.

A aposta natalina de Schwarzenegger

Em 1992, Schwarzenegger se arriscou atrás das câmeras com o longa "Um Natal em Connecticut". O resultado foi um desastre de bilheteria e crítica, que marca o currículo do astro de "O Exterminador do Futuro" e "Os Mercenários" como diretor.

Trabalho diferente de tudo o que já tinha feito. Já conhecido pelas comédias "Um Tira no Jardim de Infância" e "Um Herói de Brinquedo", o ator aceitou o convite para dirigir um remake de uma comédia natalina dos anos 1940, lançada diretamente na televisão pelo canal TNT.

Cena de 'Um Natal em Connecticut'
Cena de 'Um Natal em Connecticut' Imagem: Reprodução/Globo

O filme acompanha a história de uma apresentadora de culinária que, na verdade, não sabe cozinhar. A farsa se complica quando ela é escalada para preparar um jantar de Natal para um homem que perdeu sua casa em um incêndio.

Filme esquecido e muito criticado

O projeto reuniu nomes como Dyan Cannon, Kris Kristofferson e Tony Curtis. Ainda assim, a produção passou despercebida e rapidamente caiu no esquecimento. A campanha publicitária prometia um grande sucesso natalino sob a direção de Schwarzenegger, mas o efeito foi o oposto.

O site Rotten Tomatoes registra apenas duas críticas publicadas. Ambas classificaram a produção como "um fracasso absoluto" e recomendaram que fosse esquecida o quanto antes. O slogan oficial dizia: "o diretor Arnold Schwarzenegger prepara um sucesso natalino". A ironia é que o filme acabou se tornando um dos pontos mais baixos da carreira do astro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.