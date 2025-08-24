Único filme dirigido por Arnold Schwarzenegger foi um verdadeiro fiasco

Arnold Schwarzenegger, 78, é lembrado por papéis icônicos em filmes de ação, mas sua curta experiência como diretor não teve o mesmo brilho. O único longa dirigido pelo astro durante sua carreira é considerado um fracasso.

A aposta natalina de Schwarzenegger

Em 1992, Schwarzenegger se arriscou atrás das câmeras com o longa "Um Natal em Connecticut". O resultado foi um desastre de bilheteria e crítica, que marca o currículo do astro de "O Exterminador do Futuro" e "Os Mercenários" como diretor.

Trabalho diferente de tudo o que já tinha feito. Já conhecido pelas comédias "Um Tira no Jardim de Infância" e "Um Herói de Brinquedo", o ator aceitou o convite para dirigir um remake de uma comédia natalina dos anos 1940, lançada diretamente na televisão pelo canal TNT.