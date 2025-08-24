Único filme dirigido por Arnold Schwarzenegger foi um verdadeiro fiasco

Arnold Schwarzenegger, 78, é lembrado por papéis icônicos em filmes de ação, mas sua curta experiência como diretor não teve o mesmo brilho. O único longa dirigido pelo astro durante sua carreira é considerado um fracasso.
A aposta natalina de Schwarzenegger
Em 1992, Schwarzenegger se arriscou atrás das câmeras com o longa "Um Natal em Connecticut". O resultado foi um desastre de bilheteria e crítica, que marca o currículo do astro de "O Exterminador do Futuro" e "Os Mercenários" como diretor.
Trabalho diferente de tudo o que já tinha feito. Já conhecido pelas comédias "Um Tira no Jardim de Infância" e "Um Herói de Brinquedo", o ator aceitou o convite para dirigir um remake de uma comédia natalina dos anos 1940, lançada diretamente na televisão pelo canal TNT.
O filme acompanha a história de uma apresentadora de culinária que, na verdade, não sabe cozinhar. A farsa se complica quando ela é escalada para preparar um jantar de Natal para um homem que perdeu sua casa em um incêndio.
Filme esquecido e muito criticado
O projeto reuniu nomes como Dyan Cannon, Kris Kristofferson e Tony Curtis. Ainda assim, a produção passou despercebida e rapidamente caiu no esquecimento. A campanha publicitária prometia um grande sucesso natalino sob a direção de Schwarzenegger, mas o efeito foi o oposto.
O site Rotten Tomatoes registra apenas duas críticas publicadas. Ambas classificaram a produção como "um fracasso absoluto" e recomendaram que fosse esquecida o quanto antes. O slogan oficial dizia: "o diretor Arnold Schwarzenegger prepara um sucesso natalino". A ironia é que o filme acabou se tornando um dos pontos mais baixos da carreira do astro.
