Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: 'Muito amor'

Susana Vieira comemorou seu aniversário de 83 anos com um passeio de barco na Grécia com a família.

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma série de fotos de biquíni em Mykonos. "Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim", publicou Susana.

Mais cedo, ela ganhou uma homenagem do filho, Rodrigo Vieira. "Feliz aniversário, mãe! Vamos celebrar da melhor forma com a família", escreveu.