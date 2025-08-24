Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: 'Muito amor'

Susana Vieira comemorou seu aniversário de 83 anos com um passeio de barco na Grécia com a família.
O que aconteceu
A atriz compartilhou uma série de fotos de biquíni em Mykonos. "Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim", publicou Susana.
Mais cedo, ela ganhou uma homenagem do filho, Rodrigo Vieira. "Feliz aniversário, mãe! Vamos celebrar da melhor forma com a família", escreveu.
Susana recebeu elogios de amigos famosos, como Gloria Pires e Maria Beltrão. "Vida! Felicidades, lindona!", escreveu Gloria Pires. "Parabéns, Susana! Te amo!", comentou Maria Beltrão. "Feliz aniversário, Su maravilhosa! Saúde e muitas alegrias!", desejou a atriz Barbara Borges.
