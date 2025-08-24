Rei Charles 3º enfrenta infestação 'terrível' de vespas em casa de campo

O rei Charles 3º e a rainha Camilla estão enfrentando uma infestação de vespas em Sandringham, casa de campo da família real.

O que aconteceu

Camilla disse a convidados de um evento que a infestação de insetos está sendo um "transtorno terrível". Ela também afirmou que tem enfrentado enxames de abelhas em sua propriedade particular, em Wiltshire.

Visitantes têm se deparado com placas alertando para "alta atividade de vespas" no jardim de Sandringham, principalmente perto das lixeiras. Armadilhas para vespas foram instaladas no local, para que os insetos possam ser capturados e soltos em outro lugar e não sejam feridos ou mortos. Segundo o The Sun, o serviço de controle de pragas já foi chamado para retirar três ninhos de vespas da propriedade.