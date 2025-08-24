Rei Charles 3º enfrenta infestação 'terrível' de vespas em casa de campo

O rei Charles 3º e a rainha Camilla estão enfrentando uma infestação de vespas em Sandringham, casa de campo da família real.
O que aconteceu
Camilla disse a convidados de um evento que a infestação de insetos está sendo um "transtorno terrível". Ela também afirmou que tem enfrentado enxames de abelhas em sua propriedade particular, em Wiltshire.
Visitantes têm se deparado com placas alertando para "alta atividade de vespas" no jardim de Sandringham, principalmente perto das lixeiras. Armadilhas para vespas foram instaladas no local, para que os insetos possam ser capturados e soltos em outro lugar e não sejam feridos ou mortos. Segundo o The Sun, o serviço de controle de pragas já foi chamado para retirar três ninhos de vespas da propriedade.
O rei Charles é conhecido por seu amor pelo meio ambiente, mas todos sabem que muitas vespas podem ser um problema para os visitantes. As vespas são parte crítica do ecossistema e ninguém quer prejudicá-las. Neste ano, há muito mais do que o normal, o que tem sido desafiador. Fonte próxima à realeza, ao The Sun
Sandringham é a propriedade onde a família real costuma passar o Natal. É um local de "refúgio" para Charles e Camilla, conta com uma fazenda orgânica, serraria e outras propriedades residenciais e comerciais. A casa e os jardins ficam abertos para visitas durante parte do ano.
Apesar do incômodo com as vespas e abelhas, Camilla e Charles são produtores de mel. Ambos produzem a iguaria nas propriedades de Wilthsire e Highgrove. Um pote de 200g do mel produzido na casa de Camilla pode custar até R$ 140 no empório britânico Fortnum & Mason, enquanto o produto do rei Charles, à venda na lojinha de Highgrove, custa cerca de R$ 74.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.