Raul Gil lamenta polêmica com filha: 'O que ela tem eu que dei'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Raul Gil nega ter sido ausente na vida da filha
Raul Gil nega ter sido ausente na vida da filha Imagem: Reprodução/Record

Raul Gil falou publicamente sobre os recentes desentendimentos familiares que envolveram sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. O apresentador comentou as acusações de que teria sido ausente na criação de Nanci e rebateu críticas.

O que aconteceu

A polêmica ganhou força após declarações de Nanci no Dia dos Pais. A filha de Raul afirmou que o pai não teria participado de sua vida. "Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Canalha, esse velho não presta, já está vivendo horas extras. Essas coisas", lamentou o apresentador em entrevista a Record na noite de hoje.

Mais uma vez, Raul negou as acusações de filha e neta. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", comentou.

Raul disse que Nanci o procurou recentemente para pedir desculpas. "Falei pra ela 'só queria que você se retratasse'", contou afirmando que desculpou a filha.

O veterano relembrou sua saída do SBT. Raul Gil disse acreditar que a morte de Silvio Santos contribuiu para que seu programa na emissora fosse cancelado. "Vai ver que ele morreu, aproveitaram e me mandaram embora".

Raul revelou que Carlos Alberto de Nóbrega também estava na mira da direção da emissora. "Iria também, só que seguraram".

