Raul Gil lamenta polêmica com filha: 'O que ela tem eu que dei'

Raul Gil falou publicamente sobre os recentes desentendimentos familiares que envolveram sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. O apresentador comentou as acusações de que teria sido ausente na criação de Nanci e rebateu críticas.
O que aconteceu
A polêmica ganhou força após declarações de Nanci no Dia dos Pais. A filha de Raul afirmou que o pai não teria participado de sua vida. "Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Canalha, esse velho não presta, já está vivendo horas extras. Essas coisas", lamentou o apresentador em entrevista a Record na noite de hoje.
Mais uma vez, Raul negou as acusações de filha e neta. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", comentou.
Raul disse que Nanci o procurou recentemente para pedir desculpas. "Falei pra ela 'só queria que você se retratasse'", contou afirmando que desculpou a filha.
O veterano relembrou sua saída do SBT. Raul Gil disse acreditar que a morte de Silvio Santos contribuiu para que seu programa na emissora fosse cancelado. "Vai ver que ele morreu, aproveitaram e me mandaram embora".
Raul revelou que Carlos Alberto de Nóbrega também estava na mira da direção da emissora. "Iria também, só que seguraram".
