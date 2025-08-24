Jerry Adler, de 'Família Soprano' e 'The Good Wife', morre aos 96 anos

Jerry Adler, ator de séries como "Família Soprano" e "The Good Wife", morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada pela família dele, que não divulgou a causa da morte.

Ator veterano e diretor da Broadway

Adler só começou a atuar após os 60 anos. Antes disso, foi diretor e contrarregra na Broadway, e trabalhou em grandes peças, como a produção original de "My Fair Lady", com Julie Andrews, em 1956.

Em "Família Soprano", interpretou o "consigliere" Hesh Rabkin. Na série, Rabkin era um dos principais confidentes do protagonista, o chefão da máfia Tony Soprano (James Gandolfini).