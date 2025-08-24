Jerry Adler, de 'Família Soprano' e 'The Good Wife', morre aos 96 anos

Jerry Adler, ator de séries como "Família Soprano" e "The Good Wife", morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada pela família dele, que não divulgou a causa da morte.
Ator veterano e diretor da Broadway
Adler só começou a atuar após os 60 anos. Antes disso, foi diretor e contrarregra na Broadway, e trabalhou em grandes peças, como a produção original de "My Fair Lady", com Julie Andrews, em 1956.
Em "Família Soprano", interpretou o "consigliere" Hesh Rabkin. Na série, Rabkin era um dos principais confidentes do protagonista, o chefão da máfia Tony Soprano (James Gandolfini).
Em "The Good Wife" e "The Good Fight", viveu o advogado Howard Lyman. Adler atuou ainda nas séries "Esquadrão Resgate" e "Transparent", e em filmes como "Um Misterioso Assassinato em Manhattan", de Woody Allen.
Adler deixa a mulher, Joan Laxman, com quem era casado desde 1994.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.