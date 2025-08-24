Jaguar batizou 'O Pasquim' e criou ratinho Sig, rato símbolo do jornal

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu hoje aos 93 anos no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada a Splash pelo Copa D'Or, onde ele estava internado. "O paciente se encontrava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais. Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos."
Quem foi Jaguar
Jaguar nasceu em 29 de fevereiro de 1932, no Rio de Janeiro, como Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe. Ele deixou a cidade aos três anos de idade, quando seu pai, funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para Juiz de Fora (MG) como recomendação de um pediatra, para ajudar com a asma de Jaguar. Depois, o banco enviou-o para Santos (SP), onde o jovem fez o primário e o ginásio.
Voltou ao Rio de Janeiro aos 15 anos. "De carioca autêntico eu não tenho nada. Eu simplesmente curto o Rio como se fosse um cara de fora", explicava o ex-morador de bairros como Lapa, Copacabana e Leblon. Orgulhoso boêmio, jurava que chegou a tomar 50 latinhas de cerveja num único dia, foi um dos fundadores da Banda de Ipanema, que juntava jornalistas, escritores, artistas e cartunistas, e até hoje existe como bloco do carnaval carioca.
Desenhava desde a época de menino, mas "pessimamente". "Aliás, desenho mal até hoje, é que eu engano muito", contava em longa entrevista à Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 2009. "Eu detesto desenhar! Se um dia eu puder ou tiver que parar de desenhar, não desenho mais. Minha única inspiração é a seguinte: 'Eu tenho que entregar a porra do desenho! Se não, eles não me pagam'", brincava.
Ele foi um dos criadores do O Pasquim, ao lado de Tarso de Castro e Sérgio Cabral. Foi Jaguar que batizou o jornal e desenhou o ratinho símbolo do jorna satírico, chamado Sig, em referência a Sigmund Freud. Sua origem remete ao lançamento da cerveja Skol no Brasil, quando o publicitário Zequinha Castro Neves pediu que Jaguar desenhasse uma história para marcar a ocasião. Surgia o Chopnics, mistura da palavra "chopp" com o movimento "beatniks", tirinha estrelada pelo personagem BD, o Capitão Ipanema.
A democracia é péssima para esse tipo de publicação. A gente esculhambava o Governo. E só a gente, né? A chamada 'imprensa nanica'. Depois que todo mundo pode esculhambar o Governo, virou zona. A democracia é a pior coisa para um jornal de humor e de sátira, do ponto de vista econômico.
Jaguar
Outros personagens de sucesso. Gastão, o Vomitador, fez sucesso com as inúmeras ocasiões em que passou mal e pôs tudo para fora ao se deparar com os absurdos do noticiário. Havia também Bóris, o 'Homem-Tronco', personagem sem pernas que saia por aí 'pela metade', em um carrinho quadrado, e o protagonista de 'Átila, Você É Bárbaro', primeiro livro lançado por Jaguar, em 1968.
Era também escritor. Entre eles, 'Ipanema - Se Não Me Falha a Memória' (2000), que abordava suas lembranças do bairro, em especial do que chamava de "anos gloriosos". E 'Confesso Que Bebi' (2001), que era um compilado com suas histórias pessoais e sua peregrinação pelos cardápios dos bares cariocas.
No começo da vida adulta, quando saiu do exército, decidiu que iria viajar, e foi para o Amazonas por cerca de um ano. Ao voltar para o Sudeste, passou em um concurso da marinha mercante, onde tinha o sonho de se tornar comandante. Mas acabou se casando e prestou um concurso para o Banco do Brasil. Permaneceu no BB por cerca de 17 anos, pedindo demissão em 1974. Segundo ele porque, justamente na hora em que a redação do Pasquim ficava mais "animada", ele precisava sair para o outro emprego.
Desde a década de 1950, passou por inúmeros veículos. Revistas Manchete, Senhor, Civilização Brasileira e Revista da Semana, além dos jornais Tribuna da Imprensa, Última Hora, A Notícia e O Dia, e do histórico Pif-Paf, de Millôr Fernandes —e do já citado Pasquim. Também foi editor da Bundas, publicação lançada no fim dos anos 1990 com parte da turma pasquinesca.
Foi na época do 'O Pasquim' que ele foi preso, em 1970. Segundo ele, foram três meses na Vila Militar, onde ele subornada os guardas em troca de bebida. À época, o jornal fez uma sátira com o quadro Independência Ou Morte, de Pedro Américo, na qual, em vez da famosa frase, Dom Pedro dizia: "Eu quero é mocotó!"
Já idoso, passou por alguns problemas de saúde. Em 2012, aos 80, revelou que sofria de cirrose e de câncer no fígado (carcinoma hepatocelular), precisando ser submetido a uma cirurgia. Em agosto de 2025, ele estava internado no hospital Copa D'Or, no Rio, em cuidados paliativos, depois de uma infecção respiratória evoluir com complicações renais
*Com informações do Estadão Conteúdo
