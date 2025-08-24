Jaguar batizou 'O Pasquim' e criou ratinho Sig, rato símbolo do jornal

Desenhava desde a época de menino, mas "pessimamente". "Aliás, desenho mal até hoje, é que eu engano muito", contava em longa entrevista à Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 2009. "Eu detesto desenhar! Se um dia eu puder ou tiver que parar de desenhar, não desenho mais. Minha única inspiração é a seguinte: 'Eu tenho que entregar a porra do desenho! Se não, eles não me pagam'", brincava.

Ele foi um dos criadores do O Pasquim, ao lado de Tarso de Castro e Sérgio Cabral. Foi Jaguar que batizou o jornal e desenhou o ratinho símbolo do jorna satírico, chamado Sig, em referência a Sigmund Freud. Sua origem remete ao lançamento da cerveja Skol no Brasil, quando o publicitário Zequinha Castro Neves pediu que Jaguar desenhasse uma história para marcar a ocasião. Surgia o Chopnics, mistura da palavra "chopp" com o movimento "beatniks", tirinha estrelada pelo personagem BD, o Capitão Ipanema.

A democracia é péssima para esse tipo de publicação. A gente esculhambava o Governo. E só a gente, né? A chamada 'imprensa nanica'. Depois que todo mundo pode esculhambar o Governo, virou zona. A democracia é a pior coisa para um jornal de humor e de sátira, do ponto de vista econômico.

Jaguar

Outros personagens de sucesso. Gastão, o Vomitador, fez sucesso com as inúmeras ocasiões em que passou mal e pôs tudo para fora ao se deparar com os absurdos do noticiário. Havia também Bóris, o 'Homem-Tronco', personagem sem pernas que saia por aí 'pela metade', em um carrinho quadrado, e o protagonista de 'Átila, Você É Bárbaro', primeiro livro lançado por Jaguar, em 1968.

Era também escritor. Entre eles, 'Ipanema - Se Não Me Falha a Memória' (2000), que abordava suas lembranças do bairro, em especial do que chamava de "anos gloriosos". E 'Confesso Que Bebi' (2001), que era um compilado com suas histórias pessoais e sua peregrinação pelos cardápios dos bares cariocas.

No começo da vida adulta, quando saiu do exército, decidiu que iria viajar, e foi para o Amazonas por cerca de um ano. Ao voltar para o Sudeste, passou em um concurso da marinha mercante, onde tinha o sonho de se tornar comandante. Mas acabou se casando e prestou um concurso para o Banco do Brasil. Permaneceu no BB por cerca de 17 anos, pedindo demissão em 1974. Segundo ele porque, justamente na hora em que a redação do Pasquim ficava mais "animada", ele precisava sair para o outro emprego.