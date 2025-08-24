Márcia Fu relembra golpe financeiro milionário: 'Momento de desprezo'

Márcia Fu, 56, relembrou um golpe milionário que sofreu no passado.
O que aconteceu
Em entrevista ao Basticast, a influenciadora precisou eleger um "momento de desprezo" e citou o golpe. "Depois que eu tomei um calote grande, muita gente virou a cara para mim, porque eu fiquei sem dinheiro, sem nada, sem fama, sem norte."
Isso foi um grande momento de desprezo na minha vida, que nem quero pensar de novo. Márcia Fu
O golpe já foi citado pela ex-Fazenda em outras entrevistas. Logo após deixar A Fazenda 15, em entrevista a Léo Dias, ela deu mais detalhes e revelou ter caído em um esquema de pirâmide.
Segundo Márcia à época, o golpe foi de R$ 1 milhão. "Eu confiei em uma pessoa, em um ser humano, nem chamo aquilo de ser humano, porque nem sei por onde anda aquela peste. Ele falou que iria triplicar o meu dinheiro, então na época tinha aquele negócio de pirâmide e eu entrei naquilo e três meses depois ele pegou o dinheiro e se mandou."
Ela contou também que o golpe aconteceu em 2001, logo após a ex-jogadora de vôlei deixar as quadras.
