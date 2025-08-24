Márcia Fu relembra golpe financeiro milionário: 'Momento de desprezo'

O golpe já foi citado pela ex-Fazenda em outras entrevistas. Logo após deixar A Fazenda 15, em entrevista a Léo Dias, ela deu mais detalhes e revelou ter caído em um esquema de pirâmide.

Segundo Márcia à época, o golpe foi de R$ 1 milhão. "Eu confiei em uma pessoa, em um ser humano, nem chamo aquilo de ser humano, porque nem sei por onde anda aquela peste. Ele falou que iria triplicar o meu dinheiro, então na época tinha aquele negócio de pirâmide e eu entrei naquilo e três meses depois ele pegou o dinheiro e se mandou."

Ela contou também que o golpe aconteceu em 2001, logo após a ex-jogadora de vôlei deixar as quadras.