Ludmilla ironiza críticas ao inglês e exibe cachê: '300 mil dólares'

Ludmilla, 30, se apresentou no festival Mutha, em Nova York, e chamou a atenção do público ao falar em inglês durante sua apresentação. O momento logo repercutiu nas redes sociais e gerou comentários irônicos, sendo um deles rebatido pela própria cantora.

O que aconteceu?

No X, um internauta ironizou a pronúncia de Ludmilla ao compartilhar um vídeo da artista falando em inglês. "Impossível não rir. Desculpa", escreveu.

A cantora não deixou passar e rebateu com bom humor, destacando o cachê que recebeu pelo show. "Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por 1 hora", respondeu Ludmilla na própria publicação do internauta.