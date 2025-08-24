SplashUOL
Luciana Gimenez faz topless na Grécia: 'Liberdade é o meu melhor vestido'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Luciana Gimenez publica foto em ilha paradisíaca
Luciana Gimenez publica foto em ilha paradisíaca Imagem: Reprodução/Instagram

Após alguns dias nos Estados Unidos, Luciana Gimenez, 55, segue aproveitando suas viagens, e claro, renovando os clicks nas redes sociais.

O que aconteceu

A apresentadora, que agora desembarcou em Mykonos, na Grécia, publicou novas fotos no Instagram. Luciana fez um ensaio sensual, de topless, na ilha europeia.

Em sua legenda, Gimenez refletiu sobre liberdade e renovação. "Mykonos 2025. Entre o céu e o mar, eu danço com o vento. A liberdade é o meu melhor vestido, e a força vem de dentro. A cada pôr do sol, renasço", escreveu.

As fotos receberam inúmeros elogios de fãs e celebridades. Thais Carla comentou: "Magnífica". "Quanto mais tempo passa, mais linda fica", escreveu uma seguidora. "A última e a primeira foto me tiraram o fôlego, que beleza surreal", disse outra.

