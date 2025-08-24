Jaguar: Cartunista fundador do 'O Pasquim' foi preso pela ditadura em 1970

Jaguar, cartunista e um dos fundadores do semanário O Pasquim, morreu aos 93 anos de idade no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Splash.
Durante a ditadura militar, Jaguar foi um dos presos pelo sistema.
Prisão pela ditadura
A prisão aconteceu no segundo semestre de 1970. 'O Pasquim' fez uma sátira com o quadro Independência Ou Morte, de Pedro Américo, na qual, em vez da famosa frase, Dom Pedro dizia: "Eu quero é mocotó!" [Referência à música de Erlon Chaves].
Em entrevista ao O Globo, em 2014, Jaguar comentou o período de prisão. "Fiquei três meses na Vila Militar. Nunca bebi tanto. Não é piada: foi a fase mais feliz da minha vida. Acordava e pensava: "O que tenho para fazer hoje? P*rra nenhuma!" Subornava os guardas para ter cachaça. Bebia do gargalo e jogava num matagal atrás da cela."
Quando fomos soltos no réveillon de 1970, fui espiar o matagal, e tinha uma pirâmide de garrafas. O coronel responsável vinha perguntar se eu estava sendo bem tratado, eu tinha que tampar a boca por causa do bafo. Jaguar
Em 2008, Jaguar recebeu uma indenização do governo por perseguições durante a ditadura. "Foi o que salvou minha vida. A ditadura me ferrou, perdi emprego, fiquei no miserê. Foi uma iniciativa da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), eu topei. Nunca tive dinheiro, plano de saúde, carteira assinada. Tem gente que é rica e recebeu o triplo."
Quem foi Jaguar
Jaguar nasceu em 29 de fevereiro de 1932, no Rio de Janeiro, como Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe. Ele deixou a cidade aos três anos de idade, quando seu pai, funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para Juiz de Fora (MG) como recomendação de um pediatra, para ajudar com a asma de Jaguar. Depois, o banco enviou-o para Santos (SP), onde o jovem fez o primário e o ginásio.
Voltou ao Rio de Janeiro aos 15 anos. "De carioca autêntico eu não tenho nada. Eu simplesmente curto o Rio como se fosse um cara de fora", explicava o ex-morador de bairros como Lapa, Copacabana e Leblon. Orgulhoso boêmio, jurava que chegou a tomar 50 latinhas de cerveja num único dia, foi um dos fundadores da Banda de Ipanema, que juntava jornalistas, escritores, artistas e cartunistas, e até hoje existe como bloco do carnaval carioca.
Desenhava desde a época de menino, mas "pessimamente". "Aliás, desenho mal até hoje, é que eu engano muito", contava em longa entrevista à Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 2009. "Eu detesto desenhar! Se um dia eu puder ou tiver que parar de desenhar, não desenho mais. Minha única inspiração é a seguinte: 'Eu tenho que entregar a porra do desenho! Se não, eles não me pagam'", brincava.
Ele foi um dos criadores do O Pasquim, ao lado de Tarso de Castro e Sérgio Cabral. Foi Jaguar que batizou o jornal e desenhou o ratinho símbolo do jorna satírico, chamado Sig, em referência a Sigmund Freud. Sua origem remete ao lançamento da cerveja Skol no Brasil, quando o publicitário Zequinha Castro Neves pediu que Jaguar desenhasse uma história para marcar a ocasião. Surgia o Chopnics, mistura da palavra "chopp" com o movimento "beatniks", tirinha estrelada pelo personagem BD, o Capitão Ipanema.
*Com informações do Estadão Conteúdo
