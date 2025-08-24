Jaguar: Cartunista fundador do 'O Pasquim' foi preso pela ditadura em 1970

Em entrevista ao O Globo, em 2014, Jaguar comentou o período de prisão. "Fiquei três meses na Vila Militar. Nunca bebi tanto. Não é piada: foi a fase mais feliz da minha vida. Acordava e pensava: "O que tenho para fazer hoje? P*rra nenhuma!" Subornava os guardas para ter cachaça. Bebia do gargalo e jogava num matagal atrás da cela."

Quando fomos soltos no réveillon de 1970, fui espiar o matagal, e tinha uma pirâmide de garrafas. O coronel responsável vinha perguntar se eu estava sendo bem tratado, eu tinha que tampar a boca por causa do bafo . Jaguar

Em 2008, Jaguar recebeu uma indenização do governo por perseguições durante a ditadura. "Foi o que salvou minha vida. A ditadura me ferrou, perdi emprego, fiquei no miserê. Foi uma iniciativa da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), eu topei. Nunca tive dinheiro, plano de saúde, carteira assinada. Tem gente que é rica e recebeu o triplo."

Quem foi Jaguar

Jaguar nasceu em 29 de fevereiro de 1932, no Rio de Janeiro, como Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe. Ele deixou a cidade aos três anos de idade, quando seu pai, funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para Juiz de Fora (MG) como recomendação de um pediatra, para ajudar com a asma de Jaguar. Depois, o banco enviou-o para Santos (SP), onde o jovem fez o primário e o ginásio.

Voltou ao Rio de Janeiro aos 15 anos. "De carioca autêntico eu não tenho nada. Eu simplesmente curto o Rio como se fosse um cara de fora", explicava o ex-morador de bairros como Lapa, Copacabana e Leblon. Orgulhoso boêmio, jurava que chegou a tomar 50 latinhas de cerveja num único dia, foi um dos fundadores da Banda de Ipanema, que juntava jornalistas, escritores, artistas e cartunistas, e até hoje existe como bloco do carnaval carioca.