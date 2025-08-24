Influenciadora dá 'beijo de língua' em cachorro e choca seguidores: 'Nojo'

A influenciadora britânica Vicky Pattison chocou seus seguidores ao dar um "beijo de língua" em seu cachorro.
O que aconteceu
Em uma publicidade de comida para cães, Vicky deixou o animal de estimação lamber o interior de sua boca. "Você é doida", diz a apresentadora ao ver a cena. "Eu sei, desculpe! Mas isso os deixa tão felizes", diz, abrindo a boca para deixar o cachorro lambê-la novamente.
Ela foi detonada nos comentários por seguidores. "Isso é nojento! Não entendo como as pessoas deixam que os cachorros lambam seus rostos. Essa língua passou em lugares horríveis", escreveu uma mulher. "Isso é podre", escreveu outro seguidor. Alguns disseram ter o mesmo costume. "Também faço isso! Costumo alimentar minha cachorra com a minha boca, como um bebê de pássaro", defendeu uma fã. "Só donos de cachorro entendem", disse outra.
A saliva de cachorro pode transmitir várias doenças, especialmente quando em contato com as mucosas dos humanos. Segundo geneticista e bacteriologista Floyd Dewhirst, professor de medicina oral de Harvard, a boca de um cão contém, em média, 400 espécies de bactérias, muitas delas nocivas aos humanos. Há casos de pessoas que tiveram órgãos amputados e até morreram após contraírem doenças pela saliva de seus animais.
