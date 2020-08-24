Global? Alvaro quer ir além da Dança: 'Novela, faço até o Louro José'

Sou pau para toda a obra. Se quiserem botar na novela, a gente faz um curso para pegar meu DRT. Se quiser Louro José, eu faço até o Louro José. Se quiser também apresentador, eu tô apresentando um programa, a gente traz o Vídeo Show de volta. Me bota como repórter no Big Brother, posso entrar no Big Brother. Eu faço o que quiserem para continuar sendo global, porque é muito gostosa a sensação, sabe? Você anda na rua, todo mundo fala: "Ah, o menino da Dança'

Nos bastidores, Álvaro ganhou a fama de "pay-per-view" da competição. Ele compartilha a rotina dos ensaios ao lado dos colegas em suas redes sociais, alimentando páginas de fofoca pela web. "Graças a Deus, tanto a Globo como o Luciano não me privaram de [postar] nada. Eles me deixaram com as pernas arreganhada aqui? Eles só deixaram mesmo eu viver o momento, acho que viram que eu tava muito empolgado e ainda estou. Então eles me deixaram livre e isso é a melhor coisa que qualquer pessoa no mundo pode me dar: me deixar livre, me dar liberdade, sabe? Para eu ser cara de pau".

Esforço físico

O influenciador já sentiu na pele o peso da competição. Em conversa com Splash, antes de dançar no palco do Domingão, ele disse que sentiu uma fisgada no bumbum. "Meu joelho aqui tá todo roxo, por isso que eu nem tiro a joelheira para não deixar as roxidões. Hoje, antes de fazer um ensaio, eu senti uma fisgada na minha bunda. E não é meme. Tá doendo aqui, eu não consigo pisar direito no chão, mas a gente vai na raça, entendeu?"

No entanto, ele diz que pega fácil a coreografia. "São três ou quatro dias [de ensaio].Os professores são muito bons, eles dão um tempinho para a gente ensaiar... Eles são muito bons, pelo menos os do meu grupo. Tá muito gostoso de aprender. Tô triste que [a fase de grupos] vai acabar isso hoje".