Gabriela Versiani anuncia noivado com Murílo Huff: 'Capítulo mais lindo'

O pedido de casamento aconteceu no início de agosto, mas o casal só revelou a novidade aos fãs e seguidores na tarde de hoje. "O início do capítulo mais lindo da nossa história", escreveu a influenciadora na legenda da publicação no Instagram. Os dois estão juntos desde 2023.
Na postagem, Gabriela Versiani exibiu o anel de noivado com detalhes em diamante. Ela posou usando um chapéu de cowboy e ao lado de um cavalo. A publicação ainda foi embalada pela música "Vou Te Amar", um dos sucessos de Murilo Huff.
Em maio deste ano, Murilo já tinha revelado planos de casamento. "A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas as fases. A gente já planeja isso, acredito que não vai demorar muito, não", declarou o músico no programa Sabadou com Virginia, no SBT.
