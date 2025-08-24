Gabriela Versiani anuncia noivado com Murílo Huff: 'Capítulo mais lindo'

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão noivos. A influenciadora compartilhou um álbum de fotos exibindo o anel de noivado.

O que aconteceu

O pedido de casamento aconteceu no início de agosto, mas o casal só revelou a novidade aos fãs e seguidores na tarde de hoje. "O início do capítulo mais lindo da nossa história", escreveu a influenciadora na legenda da publicação no Instagram. Os dois estão juntos desde 2023.

Na postagem, Gabriela Versiani exibiu o anel de noivado com detalhes em diamante. Ela posou usando um chapéu de cowboy e ao lado de um cavalo. A publicação ainda foi embalada pela música "Vou Te Amar", um dos sucessos de Murilo Huff.