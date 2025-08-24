Xamã e Malu Galli recebem prêmios no Festival de Gramado; veja vencedores

O 53º Festival de Cinema de Gramado terminou ontem com a premiação dos destaques do cinema brasileiro após 11 dias de programação na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.
O que aconteceu
Durante o festival, 74 filmes foram exibidos. Entre as atrações, estiveram seis longas-metragens do Brasil na mostra competitiva.
Xamã conquistou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em sua estreia em no cinema. O título é por sua atuação em Cinco Tipos de Medo, filme dirigido por Bruno Bini. Na produção, ele interpreta um traficante que se envolve com a personagem vivida por Bella Campos.
Malu Galli venceu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em "Querido Mundo", de Miguel Falabella.
Quem são os vencedores?
Melhor Direção: Laís Melo, por "Nó"
Melhor Ator: Gero Camilo, por "Papagaios", de Douglas Soares
Melhor Atriz: Malu Galli, por "Querido Mundo", de Miguel Falabella
Melhor Roteiro: Bruno Bini, por "Cinco Tipos de Medo"
Melhor Fotografia: Renata Corrêa, por "Nó", de Laís Melo
Melhor Montagem: Bruno Bini, por "Cinco Tipos de Medo"
Melhor Trilha Musical: Alekos Vuskovic, por "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
Melhor Direção de Arte: Elsa Romero, por "Papagaios", de Douglas Soares
Melhor Atriz Coadjuvante: Aline Marta Maria, por "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
Melhor Ator Coadjuvante: Xamã, por "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini
Melhor Desenho de Som: Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, por "Papagaios", de Douglas Soares
Prêmio Especial do Júri: "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
Menção Honrosa: "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco
Melhor Filme pelo Júri Popular: "Papagaios", de Douglas Soares
Melhor Filme pelo Júri da Crítica: "Nó", de Laís Melo
Melhor Longa-metragem Documentário: "Lendo o Mundo", de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
Menção Honrosa Documentário: "Para Vigo Me Voy!", de Lírio Ferreira e Karen Harley
