Xamã e Malu Galli recebem prêmios no Festival de Gramado; veja vencedores

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Xamã recebe prêmio no Festival de Gramado
Xamã recebe prêmio no Festival de Gramado Imagem: Lucas Ramos/BrazilNews

O 53º Festival de Cinema de Gramado terminou ontem com a premiação dos destaques do cinema brasileiro após 11 dias de programação na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Durante o festival, 74 filmes foram exibidos. Entre as atrações, estiveram seis longas-metragens do Brasil na mostra competitiva.

Xamã conquistou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em sua estreia em no cinema. O título é por sua atuação em Cinco Tipos de Medo, filme dirigido por Bruno Bini. Na produção, ele interpreta um traficante que se envolve com a personagem vivida por Bella Campos.

Malu Galli venceu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em "Querido Mundo", de Miguel Falabella.

Quem são os vencedores?

Melhor Direção: Laís Melo, por "Nó"

Melhor Ator: Gero Camilo, por "Papagaios", de Douglas Soares

Melhor Atriz: Malu Galli, por "Querido Mundo", de Miguel Falabella

Melhor Roteiro: Bruno Bini, por "Cinco Tipos de Medo"

Melhor Fotografia: Renata Corrêa, por "Nó", de Laís Melo

Melhor Montagem: Bruno Bini, por "Cinco Tipos de Medo"

Melhor Trilha Musical: Alekos Vuskovic, por "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo

Melhor Direção de Arte: Elsa Romero, por "Papagaios", de Douglas Soares

Melhor Atriz Coadjuvante: Aline Marta Maria, por "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo

Melhor Ator Coadjuvante: Xamã, por "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini

Melhor Desenho de Som: Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, por "Papagaios", de Douglas Soares

Prêmio Especial do Júri: "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo

Menção Honrosa: "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco

Melhor Filme pelo Júri Popular: "Papagaios", de Douglas Soares

Melhor Filme pelo Júri da Crítica: "Nó", de Laís Melo

Melhor Longa-metragem Documentário: "Lendo o Mundo", de Catherine Murphy e Iris de Oliveira

Menção Honrosa Documentário: "Para Vigo Me Voy!", de Lírio Ferreira e Karen Harley

