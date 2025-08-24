Xamã e Malu Galli recebem prêmios no Festival de Gramado; veja vencedores

O 53º Festival de Cinema de Gramado terminou ontem com a premiação dos destaques do cinema brasileiro após 11 dias de programação na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Durante o festival, 74 filmes foram exibidos. Entre as atrações, estiveram seis longas-metragens do Brasil na mostra competitiva.

Xamã conquistou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em sua estreia em no cinema. O título é por sua atuação em Cinco Tipos de Medo, filme dirigido por Bruno Bini. Na produção, ele interpreta um traficante que se envolve com a personagem vivida por Bella Campos.