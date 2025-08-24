SplashUOL
Celebs

Famosos lamentam morte de Jaguar, fundador do 'O Pasquim': 'Imortal'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em

Jaguar, cartunista e um dos fundadores do semanário O Pasquim, morreu aos 93 anos de idade no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Splash.

Nas redes, famosos lamentaram a morte.

Escritor Luiz Pimentel

Cartunista Adão Iturrusgarai

Sociólogo Rudá Ricci

Escritor Afonso Borges

