Famosos lamentam morte de Jaguar, fundador do 'O Pasquim': 'Imortal'

Jaguar, cartunista e um dos fundadores do semanário O Pasquim, morreu aos 93 anos de idade no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Splash.
Nas redes, famosos lamentaram a morte.
Escritor Luiz Pimentel
Cartunista Adão Iturrusgarai
Sociólogo Rudá Ricci
Jaguar se foi. Aos 93 anos. pic.twitter.com/nGL0orCETD-- Rudá Ricci (@rudaricci) August 24, 2025
Escritor Afonso Borges
E eu o julgava imortal... Jaguar vai atravessar o tempo e a história da cultura brasileira como o mais resistente de todos. Jaguar era o mais resistente. Pronto. A. https://t.co/fv9blobo4L-- Afonso Borges (@afonsoborges) August 24, 2025
