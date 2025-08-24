Cropped e beijão surpresa: Faro vence 'semana dificil' no palco da Dança

Rodrigo Faro voltou a roubar a cena na Dança dos Famosos. O apresentador dançou de cropped, fez striptease nos bastidores e recebeu uma surpresa da esposa, Vera Viel, durante a gravação do Domingão com Huck que foi ao ar hoje.
Esposa na plateia
Antes de Faro dançar, a emoção tomou conta do estúdio quando Huck revelou que Vera estava na plateia. Na última semana, ela recebeu o resultado de uma nova biópsia, realizada dez meses após ser considerada em remissão de um câncer raro e maligno na perna. O procedimento mostrou que o tumor não voltou, apesar da suspeita inicial.
Como os ensaios acontecem no Rio, o casal não tem se visto com frequência. "Vim te dar esse abraço pessoalmente. Sei que ficou com o coração apertado. Eu te amo muito", disse Vera.
Faro contou que teve "a semana mais difícil da vida" por estar longe da esposa em um momento de apreensão. "Foi a semana mais difícil da minha vida. Recebi a notícia no ensaio... Na semana passada, estava falando com a Vera no telefone segundos antes de entrar para dançar. Foi uma semana difícil... Mas quem tem fé não perde batalha. Ela está aí cheia de saúde."
Em conversa com Splash no final da gravação, Vera destacou a emoção de voltar ao palco do Domingão pela segunda vez. "Fico muito emocionada e feliz de estar aqui pela segunda vez nesse palco e falando de amor, de família, de tudo o que a gente passou e poder estar aqui juntos. Fico muito feliz e emocionada. Luciano é muito generoso."
São muitas pessoas que olham para mim e falam: 'Vera, estou orando por você'. Isso faz toda a diferença. Vera Viel
Looks ousados
No palco, Huck provocou Vera ao dizer que Faro já até "mostrou o bumbum" no palco — ao abaixar calças na estreia para mostrar enchimento na cueca. "Pode fazer o que você quiser, porque você é o homem da minha vida", respondeu ela, arrancando gritos da plateia.
Antes de entrar no palco, o ex-apresentador da Record conversou com Chico Barney e disse que participação no Dança dos Famosos tem sido marcada por figurinos ousados e pelo bom humor. "Por culpa do Luciano Huck, me colocaram de cropped — um cropped furadinho ainda".
O tema dessa semana é mamilo urbano, que é dança urbana — então é um mamilo urbano para o Brasil. Eu não sei onde nós vamos parar, né? Eu acho que o final vai ser só um fiapo, e eu dançando de Adão, porque cada semana vai piorando. Mas o culpado é que o Luciano... Como quem tem limite é município, a gente vai embora. Eu já não tenho limite, aí vambora. Vambora
Convite de Luciano Huck
O apresentador ainda contou como foi o convite para o Dança dos Famosos 2025. Também detalhou o que planeja poder fazer na televisão daqui para frente e revelou conversas sobre posível novo contrato com a Globo.
Eu estava de férias em casa e o Luciano me chamou para estar aqui. Estou me divertindo. Falei que daqui pra frente eu quero fazer coisas em que eu realmente possa me divertir e mostrar o meu DNA — com minha maneira de ser, dar risada e brincar. E eu estou podendo fazer isso aqui, além de dançar, que é uma coisa que, pô, vocês já sabem que eu adoro dançar.
