Cropped e beijão surpresa: Faro vence 'semana dificil' no palco da Dança

Faro contou que teve "a semana mais difícil da vida" por estar longe da esposa em um momento de apreensão. "Foi a semana mais difícil da minha vida. Recebi a notícia no ensaio... Na semana passada, estava falando com a Vera no telefone segundos antes de entrar para dançar. Foi uma semana difícil... Mas quem tem fé não perde batalha. Ela está aí cheia de saúde."

Em conversa com Splash no final da gravação, Vera destacou a emoção de voltar ao palco do Domingão pela segunda vez. "Fico muito emocionada e feliz de estar aqui pela segunda vez nesse palco e falando de amor, de família, de tudo o que a gente passou e poder estar aqui juntos. Fico muito feliz e emocionada. Luciano é muito generoso."

São muitas pessoas que olham para mim e falam: 'Vera, estou orando por você'. Isso faz toda a diferença. Vera Viel

Looks ousados

No palco, Huck provocou Vera ao dizer que Faro já até "mostrou o bumbum" no palco — ao abaixar calças na estreia para mostrar enchimento na cueca. "Pode fazer o que você quiser, porque você é o homem da minha vida", respondeu ela, arrancando gritos da plateia.

Antes de entrar no palco, o ex-apresentador da Record conversou com Chico Barney e disse que participação no Dança dos Famosos tem sido marcada por figurinos ousados e pelo bom humor. "Por culpa do Luciano Huck, me colocaram de cropped — um cropped furadinho ainda".