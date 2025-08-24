Dança dos Famosos 2025: quais são os famosos que vão para a repescagem?

Com Rodrigo Faro e Silvero Pereira de cropped, o grupo A foi o primeiro a se apresentar ao som da dança urbana. Eles simularam o movimento de uma anaconda no palco com os próprios corpos em sequência — tudo ao som de Anaconda, de Nicki Minaj. Os famosos se arriscaram em piruetas, principalmente Duda Santos e Silvero. Eles terminaram a fase em primeiro, com 167,9 pontos.

Na sequência, o grupo D foi elogiado pela "originalidade" como destacou o jurado técnico Zebrinha. Final surpreendente com queda dos quatro famosos — Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa — e seus professores levantou a galera, no entanto, o movimento não saiu sincronizado porque Alvaro demorou a se jogar para trás, o que fez grupo perder pontos. Eles terminaram em segundo lugar com 165,7.

Grupo C levantou a galera ao explorar a sensualidade em coreografia com direito a grades. Cátia Fonseca sexy foi um dos destaques da performance — em conversa com Splash, ela disse ter aprendido com Richarllyson. Já Manu Bahtidão fez um desabafo ao falar da grade que se mexia enquanto eles dançavam: "Tô toda arregaçada". Eles pontuaram 164,4 pontos.

Grupo B apostou no carisma, mas não escapou de criticas de Milton Cunha, que alfinetou Nicole Bahls. "Tem humor quando a Nicole faz aquele passo horrível", disse o jurado, que citou o gesto da participante mandar o público "calar a boca". A plateia, em seguida, começou a gritar o nome de Nicole que vai se jogar no povo. Grupo se destacou por passos de breaking e também pontuou 164,4 pontos.

No final da noite, Luan Peireira, Wanessa, Silvero Perreira, Manu Bahtidão e Rodrigo Faro surpreenderam a plateia ao cantar "É o Amor", hit de Zeze di Camargo e Luciano. Luan, um dos principais nomes do sertanejo hoje, levou a própria banda e cantou.