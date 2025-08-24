Dança dos Famosos 2025: quais são os famosos que vão para a repescagem?

Bastante comentada, a Dança dos Famosos encerrou hoje a fase de grupos com um resultado inesperado: os grupos B e C empataram e oito duplas vão disputar a repescagem no próximo domingo.
Splash acompanhou a gravação do reality comandado por Luciano Huck na quinta-feira e observou os integrantes dos dois grupos nervosos pela possível repescagem. No domingo anterior, eles já estavam empatados e viam os grupos A e D brigarem pelo topo da classificação.
Após resultado inesperado, vão para a repescagem: Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira, do grupo B, e Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão, do grupo C. Os oito famosos vão dançar, pela primeira vez, em duplas, dando fim à etapa em grupo. As duas duplas que tiverem os menores desempenhos serão eliminadas. O estilo musical escolhido foi o rock.
Com Rodrigo Faro e Silvero Pereira de cropped, o grupo A foi o primeiro a se apresentar ao som da dança urbana. Eles simularam o movimento de uma anaconda no palco com os próprios corpos em sequência — tudo ao som de Anaconda, de Nicki Minaj. Os famosos se arriscaram em piruetas, principalmente Duda Santos e Silvero. Eles terminaram a fase em primeiro, com 167,9 pontos.
Na sequência, o grupo D foi elogiado pela "originalidade" como destacou o jurado técnico Zebrinha. Final surpreendente com queda dos quatro famosos — Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa — e seus professores levantou a galera, no entanto, o movimento não saiu sincronizado porque Alvaro demorou a se jogar para trás, o que fez grupo perder pontos. Eles terminaram em segundo lugar com 165,7.
Grupo C levantou a galera ao explorar a sensualidade em coreografia com direito a grades. Cátia Fonseca sexy foi um dos destaques da performance — em conversa com Splash, ela disse ter aprendido com Richarllyson. Já Manu Bahtidão fez um desabafo ao falar da grade que se mexia enquanto eles dançavam: "Tô toda arregaçada". Eles pontuaram 164,4 pontos.
Grupo B apostou no carisma, mas não escapou de criticas de Milton Cunha, que alfinetou Nicole Bahls. "Tem humor quando a Nicole faz aquele passo horrível", disse o jurado, que citou o gesto da participante mandar o público "calar a boca". A plateia, em seguida, começou a gritar o nome de Nicole que vai se jogar no povo. Grupo se destacou por passos de breaking e também pontuou 164,4 pontos.
No final da noite, Luan Peireira, Wanessa, Silvero Perreira, Manu Bahtidão e Rodrigo Faro surpreenderam a plateia ao cantar "É o Amor", hit de Zeze di Camargo e Luciano. Luan, um dos principais nomes do sertanejo hoje, levou a própria banda e cantou.
Gravação foi marcada por famosos na plateia. Vera Viel surpreendeu Rodrigo Faro ao sair de São Paulo e aparecer no estúdio montado no Rio de Janeiro após resultado positivo em biópsia. O ator Igor Cosso, marido do dançarino Heron Leal, também estava por lá, assim como o cantor DW e a ex-BBB Leidy Elen, convidados por Wanessa, e Giovana Jacobina, irmã de Gracyanne. Familiares de Manu Bahtidao e Cátia Fonseca também foram acompanhá-las.
As notas da última fase de grupos
Grupo A
Cauã 10 | Milton Cunha 9,9 | Carlinhos 8,8 | Ana Botafogo 9,0 | Zebrinha 9,3 | Plateia 9,6
Grupo D
Cauã 10 | Milton 9,7 | Ana 8,9 | Zebrinha 9,1 | Carlinhos 8,7 | Plateia 9,7
Grupo C
Cauã 10 | Milton 9,9 | Zebrinha 9,1 | Carlinhos 8,7 | Ana 8,7 | Plateia 9,6
Grupo B
Cauã 10 | Milton 9,6 | Carlinhos 8,8 | Ana 8,9 | Zebrinha 8,9 | Plateia 9,8
Classificação final
Grupo A 167,9
Grupo D 165,7
Grupo C 164,4
Grupo B 164,4
O programa ainda recebeu os atores Cauã Reymond e Ricardo Theodoro, que interpretam César e Olavo em "Vale Tudo", para repercutir sucesso da parceria em cena. Em papo com o colunista de Splash Chico Barney, repercutiram a trama sobre bebe reborns no folhetim escrito por Manuela Dias. "A gente gostaria que tivesse se estendido", disse Cauã, o jurado artístico da noite.
Já a britânica Naomi Campbell causou alvoroço e comoção nos bastidores. A modelo chegou após o início das gravações e recebeu uma homenagem de Luciano Huck. Ela se juntou à bancada dos jurados da Dança dos Famosos e surpreendeu ao revelar que estudou junto de Cauã Reymond em Nova York, nos Estados Unidos, em 2021.
