Bruna Biancardi parabeniza Davi Lucca: 'Obrigada por ter me acolhido'

Bruna Biancardi, 31, parabenizou seu enteado Davi Lucca, primogênito de Neymar, pelo seu aniversário de 14 anos.
O que aconteceu
A influenciadora publicou um vídeo do aniversariante com Mavie, filha mais velha de Bruna e Neymar. Ela parabenizou o enteado na legenda. "Parabéns Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente.. puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma.. você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida."
Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você. Bruna Biancardi
Bruna também publicou uma foto carinhosa, de Davi dormindo em seu colo. Na legenda, ela indicou que o registro é de 2021.
Davi Lucca é filho de Neymar com Carol Dantas. O jogador também é pai de Mavie, de um ano, e Mel, de um mês, com Bruna Biancardi, e Helena, de um ano, com Amanda Kimberlly.
