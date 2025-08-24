Bruna Biancardi parabeniza Davi Lucca: 'Obrigada por ter me acolhido'

Bruna Biancardi, 31, parabenizou seu enteado Davi Lucca, primogênito de Neymar, pelo seu aniversário de 14 anos.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo do aniversariante com Mavie, filha mais velha de Bruna e Neymar. Ela parabenizou o enteado na legenda. "Parabéns Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente.. puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma.. você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida."