Britney Spears posa nua e coloca flor em lugar inusitado

Britney Spears surgiu, mais uma vez, nua em uma foto nas suas redes sociais.
O que aconteceu
Desta vez, a cantora apareceu totalmente sem roupa, com apenas uma flor tapando o bumbum. Nos últimos dias, Britney estava em Cancún, no México.
Britney já disse que sente "alegria" ao postar fotos e vídeos sensuais. "Eu sei que muitas pessoas não entendem o porquê de eu amar tirar fotos nua ou usando vestidos novos. Mas acho que se elas tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes, arrumada e posada para a aprovação de outras, entenderiam que sinto muita alegria ao posar do jeito que me sinto sexy e tirar minhas próprias fotos", escreveu, na autobiografia "A Mulher em Mim".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.