'Incrivelmente poderosa': doc mostra ousadias que fizeram Madonna ser ícone

O documentário "Becoming Madonna" acaba de chegar ao Universal+. Baseado inteiramente em áudios de entrevistas e vídeos da trajetória da cantora, sem nenhuma narração, a produção conta a história dos primeiros anos da carreira de Madonna, os mais impactantes e que fizeram com que ela se tornasse, de fato, Madonna.
Em entrevista a Splash, o diretor Michael Ogden e a produtora Helen Carr dão detalhes da construção do documentário e da relevância da cantora no cenário cultural.
Superfã da cantora, Carr foi a única responsável pela pesquisa de arquivo, que demorou um ano. Ela passou horas e horas escutando entrevistas de Madonna e vasculhando vídeos para encontrar "pérolas" da cantora. A produtora também contatou vários jornalistas e fãs para obter arquivos, fitas de entrevistas e gravações raras ou nunca antes reveladas.
Conseguimos clipes de Madonna de quando ela estava dançando na faculdade, fazendo balé. Dois deles eu já conhecia, mas outro consegui falando com um professor que estudou com ela na faculdade. Eu disse: 'Oi, você pode procurar essa gravação? Acha que pode tê-la? Continue tentando encontrar'. Eu não desisti só consegui uma semana antes de terminarmos o filme. Esse é o vídeo mais raro e talvez ninguém perceba, porque é muito curto. Helen Carr
O desafio era conseguir retratar a vida de Madonna apenas por meio de arquivos, sem narração ou novas entrevistas. "Se Madonna nunca falou sobre um assunto em uma entrevista em áudio, não poderíamos incluir isso no filme. Ela quase influencia o que está ali. Mas acredito que isso é uma bênção, porque ela fala sobre esses assuntos na época em que eles aconteceram", diz Carr.
O documentário dá ênfase às disrupções de Madonna, como a defesa da liberdade sexual. As cenas mostram desde uma Madonna muito jovem, mas muito confiante no seu talento e sucesso, a uma Madonna mais ousada, que causou frisson e levantou discussões com a apresentação de "Like a Virgin" no VMA, o clipe de "Like a Prayer" e o lançamento do livro "Sex".
Madonna tem confiança. Ela tem uma atitude de que você não precisa de permissão, não precisa procurar um homem para um 'sim' ou 'não'. Em certo momento, ela trabalhou com um time totalmente feminino, isso é muito poderoso. A música dela é sexy e é progressista para as mulheres. E o que é muito único é que ela é magnífica, poderosa, e há um quê de masculinidade ali também. É muito interessante. Michael Ogden
Um dos destaques do filme é a defesa de Madonna da comunidade LGBTQIA+ em uma época em que a AIDS provocou uma onda de preconceito e desinformação. "Madonna se manifesta muito sobre isso e rebate jornalistas que dizem: 'Isso pode prejudicar você e sua carreira', e foi algo que realmente prejudicou muitas pessoas", diz Ogden.
É fácil esquecer que ela fez isso, e foi uma coisa incrivelmente poderosa. Ela foi uma força vital na comunidade 'queer' de Nova York em um momento em que ela estava sendo decimada pela cirse da AIDS. Espero que o filme dê o crédito que ela merece, porque isso foi um pouco esquecido. Michael Ogden
"Becoming Madonna" termina com o livro "Sex", em que a cantora revela fantasias e posa para fotos sensuais, porque é onde Madonna "encontra sua voz e mensagem". "Ela revela a mensagem de que você não precisa ter vergonha. Você pode jogar as amarras fora, pode ser quem você quiser. Essa é a mensagem principal no final e pareceu o momento perfeito para encerrar o filme", diz o diretor.
Para Ogden, não veremos mais ícones como Madonna, Cher e Tina Turner, que surgiram em um contexto social e histórico diferente. "Não acho que ninguém esteja quebrando tabus e ultrapassando limites como ela. Quais limites temos agora? Não sei. Ela fez isso na hora e no lugar certo em que ela pôde fazê-lo. Mas o mundo está mudando, pode ser que precisemos de alguém assim de novo em algum momento", reflete.
Não dá para descrever o que é Madonna. Ela quase não é uma pessoa, está acima disso. Ela é um sentimento, de uma certa forma. Madonna evoluiu constantemente e continua evoluindo. Michael Ogden
"Becoming Madonna" já está disponível na plataforma de streaming Universal+.
