Beatriz Reis revela que mantém virgindade aos 25 anos: 'Bem resolvida'

Beatriz Reis, 25, revelou que ainda é virgem. Em entrevista ao portal Leo Dias na festa de João Silva, filho do Faustão, a ex-BBB disse que ainda não encontrou a pessoa certa e é bem resolvida com a questão.

O que aconteceu

Ela não tem pressa para perder a virgindade. Bia do Brás, como ficou conhecida no BBB, disse acreditar que tudo vai acontecer no momento certo, e que já beijou na boca. Mas ela não tem certeza se pretende se casar virgem. "Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Não é uma regra. É uma coisa que ainda não senti de acontecer."