Beatriz Reis revela que mantém virgindade aos 25 anos: 'Bem resolvida'

Beatriz Reis, 25, revelou que ainda é virgem. Em entrevista ao portal Leo Dias na festa de João Silva, filho do Faustão, a ex-BBB disse que ainda não encontrou a pessoa certa e é bem resolvida com a questão.
O que aconteceu
Ela não tem pressa para perder a virgindade. Bia do Brás, como ficou conhecida no BBB, disse acreditar que tudo vai acontecer no momento certo, e que já beijou na boca. Mas ela não tem certeza se pretende se casar virgem. "Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Não é uma regra. É uma coisa que ainda não senti de acontecer."
Não achei a pessoa certa para falar: quero me entregar para essa pessoa. Mas acredito no momento certo. Sou muito tranquila com isso, sabia? Muito resolvida. Tem gente que acha estranho. Sempre fui muito focada no trabalho. Então, essa parte de relacionamento, sou bem tranquila, bem resolvida. E isso não tenho que reclamar.
Beatriz Reis
Bia saiu do Brasil pela primeira vez em julho, para acompanhar a Semana de Alta-costura em Paris. "Eu estava como quem sonha. Aprendi muito, e levei o que eu acredito nessa moda democrática, porque eu vim do Brás. Então muita gente fala: 'Ah, ela vem do Brás, como que ela vai ser chique?'. Mas a gente pode estar em todos os lugares, ser chique, ser do Brás, ser de Paris."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.