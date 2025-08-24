Ana Castela vai estrear como atriz em próxima novela das 19h da Globo

Ana Castela, 21, vai estrear como atriz em "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da Globo.

O que aconteceu

A cantora contou a novidade em entrevista ao Fantástico (Globo) de hoje. "Vou participar de uma novela da Globo. Além de cantora, vou ter que estudar pra virar atriz porque tenho que fazer as coisas certas."

De acordo com o Gshow, Ana Castela vai estar em "Coração Acelerado", próxima trama das 19h que a emissora prepara.