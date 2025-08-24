Ana Castela vai estrear como atriz em próxima novela das 19h da Globo

Ana Castela, 21, vai estrear como atriz em "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da Globo.
O que aconteceu
A cantora contou a novidade em entrevista ao Fantástico (Globo) de hoje. "Vou participar de uma novela da Globo. Além de cantora, vou ter que estudar pra virar atriz porque tenho que fazer as coisas certas."
De acordo com o Gshow, Ana Castela vai estar em "Coração Acelerado", próxima trama das 19h que a emissora prepara.
Ao site, Ana falou mais sobre o novo desafio. "Vou participar de uma novela, estou superfeliz, algo novo para mim, super diferente, tem que decorar texto, música é mais fácil, agora tem que decorar texto. Fale para o pessoal colocar só umas palavrinhas para ser mais fácil para mim."
Ao Fantástico, a 'Boiadeira' ainda falou sobre seus sonhos para o futuro. "Ter a minha própria fazenda. Mas ainda é um sonho distante, porque ainda quero casar e ter filhos e quero fazer isso com meu marido."
