Ana Castela se disfarça para chegar a palco de Barretos: 'Olha como vou'

De Splash, em São Paulo
Ana Castela se disfarçou para andar por Barretos sem ser reconhecida
Ana Castela se disfarçou para andar por Barretos sem ser reconhecida Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Castela mostrou nas redes sociais que precisou se disfarçar para chegar a um palco montado no meio do público Festa do Peão de Barretos.

O que aconteceu

A cantora vestiu calça e moletom pretos, com capuz, para não ser identificada por fãs no trajeto. Ana, que se apresentou no palco principal da festa, começou o show em um palco montado no meio do público e, por isso, precisou do disfarce.

Embaixaadora da festa, Ana se apresentou nesta madrugada em Barretos. Com a plateia lotada, a estrela do sertanejo tocou faixas de sucesso como "Nosso Quadro", "Pipoco" e "Solteiro Forçado".

