Ana Castela se disfarça para chegar a palco de Barretos: 'Olha como vou'

Ana Castela mostrou nas redes sociais que precisou se disfarçar para chegar a um palco montado no meio do público Festa do Peão de Barretos.

O que aconteceu

A cantora vestiu calça e moletom pretos, com capuz, para não ser identificada por fãs no trajeto. Ana, que se apresentou no palco principal da festa, começou o show em um palco montado no meio do público e, por isso, precisou do disfarce.

Embaixaadora da festa, Ana se apresentou nesta madrugada em Barretos. Com a plateia lotada, a estrela do sertanejo tocou faixas de sucesso como "Nosso Quadro", "Pipoco" e "Solteiro Forçado".