Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 25/8 a 30/8

Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.

Terça, 26 de agosto

Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.

Quarta, 27 de agosto

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.

Quinta, 28 de agosto