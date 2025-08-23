Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 25/8 a 30/8

Terça, 26 de agosto

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.

Quarta, 27 de agosto

Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz. Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel. Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira. Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Jaques acusa Leo de roubo.

Quinta, 28 de agosto

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel. Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.