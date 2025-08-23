Preta Gil recebe homenagem em 'Êta Mundo Melhor', novela de Amora Mautner

Preta Gil recebeu uma homenagem emocionante em Êta Mundo Melhor, novela das 18h da Globo.
O que aconteceu
Na cena, a personagem Dita (Jeniffer Nascimento) se deparou com um retrato de Preta Gil nos corredores da Rádio Paraizo. "Ocê me inspira tanto...", disse a personagem, que também é cantora.
Amora Mautner, diretora da novela, explicou a homenagem. "No cenário tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto de Preta", explicou. Amora e Preta Gil eram amigas de infância. "Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela e com ela sempre, dentro de mim".
Preta Gil e Amora Mautner se beijaram quando estudavam juntas. O episódio aconteceu após um comentário homofóbico de uma professora de matemática, e foi relembrado pela cantora em seu livro Os Primeiros 50. De acordo com Preta, a professora afirmou que homossexuais eram doentes. "Nos olhamos, levantamos, chocadas com aquele absurdo que a professora havia dito e gritamos: 'A gente é namorada! E ser gay não é doença!'. Para coroar, nos beijamos na boca no meio da sala de aula. A professora ficou passada…", contou.
