Preta Gil recebe homenagem em 'Êta Mundo Melhor', novela de Amora Mautner

Preta Gil recebeu uma homenagem emocionante em Êta Mundo Melhor, novela das 18h da Globo.

O que aconteceu

Na cena, a personagem Dita (Jeniffer Nascimento) se deparou com um retrato de Preta Gil nos corredores da Rádio Paraizo. "Ocê me inspira tanto...", disse a personagem, que também é cantora.

Amora Mautner, diretora da novela, explicou a homenagem. "No cenário tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto de Preta", explicou. Amora e Preta Gil eram amigas de infância. "Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela e com ela sempre, dentro de mim".