Preta Gil recebe homenagem em 'Êta Mundo Melhor', novela de Amora Mautner

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Preta Gil recebeu uma homenagem emocionante em Êta Mundo Melhor, novela das 18h da Globo.

O que aconteceu

Na cena, a personagem Dita (Jeniffer Nascimento) se deparou com um retrato de Preta Gil nos corredores da Rádio Paraizo. "Ocê me inspira tanto...", disse a personagem, que também é cantora.

Amora Mautner, diretora da novela, explicou a homenagem. "No cenário tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto de Preta", explicou. Amora e Preta Gil eram amigas de infância. "Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela e com ela sempre, dentro de mim".

Preta Gil e Amora Mautner se beijaram quando estudavam juntas. O episódio aconteceu após um comentário homofóbico de uma professora de matemática, e foi relembrado pela cantora em seu livro Os Primeiros 50. De acordo com Preta, a professora afirmou que homossexuais eram doentes. "Nos olhamos, levantamos, chocadas com aquele absurdo que a professora havia dito e gritamos: 'A gente é namorada! E ser gay não é doença!'. Para coroar, nos beijamos na boca no meio da sala de aula. A professora ficou passada…", contou.

