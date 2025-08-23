Paola Carosella sobre polêmica com Blogueirinha: 'Limite não é censura'

Paola Carosella, 52, usou suas redes sociais para falar diretamente sobre a polêmica envolvendo sua participação no De Frente com Blogueirinha.
O que aconteceu
Em um texto publicado no seu Instagram, Paola citou o episódio. "No episódio de segunda feira no podcast no Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam."
A chef citou diretamente o momento em que fala sobre os gostos musicais de sua filha e as reações à isso. "O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha ( criança ) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime."
A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos. Lá fora, e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem. Paola Carosella
Paola finalizou. "No mais, sempre vou ter brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha. Uma menina inteligente, sensível e doce, e, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical. Um belíssimo final de semana para vocês."
