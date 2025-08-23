NMIXX sobre feat com Pabllo Vittar: 'Ela nasceu para ser uma idol de K-pop'

Como vocês descreveriam a sensação de unir o universo do MIXXPOP com o poder e a representatividade de Pabllo em uma única colaboração?

Lily: A Pabllo Vittar é uma artista tão incrível. Eu fiquei muito feliz por termos a chance de conhecê-la, e mais ainda de colaborar com ela! Acho que nossos estilos são diferentes, mas também semelhantes em alguns pontos, e isso vai se traduzir em um hitzaço. Nós somos perfeitas uma para a outra!

Qual foi a primeira impressão de vocês ao ouvirem o trabalho dela? E qual foi a reação dela ao mergulhar no som único e desafiador do NMIXX? Houve algum choque musical?

Lily: As músicas dela são muito cativantes e te fazem querer dançar. E eu acho que as performances dela são imperdíveis! Ela se adaptou tão bem à nossa gravação e a tudo. Se encaixou perfeitamente!

Sinto que ela nasceu para ser uma idol de K-pop. Ela sabe cantar, dançar e tem uma presença de palco incrível. Lily, vocalista do NMIXX

Como foi a dinâmica na hora de dividir as linhas e criar harmonias para elevar os três estilos vocais distintos, sem que ninguém fosse ofuscado?