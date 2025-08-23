NMIXX sobre feat com Pabllo Vittar: 'Ela nasceu para ser uma idol de K-pop'

Famosa por ser muito fã de k-pop, Pabllo Vittar lançou ontem (21) o single 'MEXE', em parceria com o grupo NMIXX. A colaboração aconteceu de forma natural, quando Lily, uma das integrantes do grupo estava em passagem pelo Brasil e contou que gostava muito de Vittar.
Tudo se alinhou e o feat finalmente aconteceu. Com batidas de funk e as seis integrantes sul-coreanas cantando em português, as artistas gravaram juntas em Seul. Splash conversou com NMIXX para falar sobre a parceria.
Como vocês descreveriam a sensação de unir o universo do MIXXPOP com o poder e a representatividade de Pabllo em uma única colaboração?
Lily: A Pabllo Vittar é uma artista tão incrível. Eu fiquei muito feliz por termos a chance de conhecê-la, e mais ainda de colaborar com ela! Acho que nossos estilos são diferentes, mas também semelhantes em alguns pontos, e isso vai se traduzir em um hitzaço. Nós somos perfeitas uma para a outra!
Qual foi a primeira impressão de vocês ao ouvirem o trabalho dela? E qual foi a reação dela ao mergulhar no som único e desafiador do NMIXX? Houve algum choque musical?
Lily: As músicas dela são muito cativantes e te fazem querer dançar. E eu acho que as performances dela são imperdíveis! Ela se adaptou tão bem à nossa gravação e a tudo. Se encaixou perfeitamente!
Sinto que ela nasceu para ser uma idol de K-pop. Ela sabe cantar, dançar e tem uma presença de palco incrível. Lily, vocalista do NMIXX
Como foi a dinâmica na hora de dividir as linhas e criar harmonias para elevar os três estilos vocais distintos, sem que ninguém fosse ofuscado?
Lily: A voz da Pabllo é maravilhosa! E eu realmente acho que ela se misturou perfeitamente com os nossos vocais. Foi muito divertido gravar com ela, e ela teve ótimas ideias para as harmonias e os vocais.
Qual foi a parte mais divertida e a mais desafiadora de cantar em idiomas diferentes? E podemos esperar que Pabllo se arrisque em um rap no estilo da Jiwoo, ou que a Kyujin entregue um verso em português que vai deixar o Brasil de queixo caído?
Kyujin: Foi um pouco difícil no começo, mas quanto mais eu cantava em português, mais eu sentia o charme e a beleza do idioma. E isso tornou tudo muito mais prazeroso.
Pabllo Vittar é um dos maiores ícones LGBTQIAPN+ do mundo. Para vocês, qual é a importância de usar essa colaboração para enviar uma mensagem de inclusão e diversidade para os NSWERs e os Vittar Lovers ao redor do globo?
Bae: O NMIXX sempre carregou a "diversidade" como uma palavra-chave central em nossa jornada. Sonhamos com um mundo onde todos possam ser respeitados e amados. Através desta colaboração, conseguimos ir além de apenas fazer música e compartilhar uma mensagem sobre diversidade e respeito, o que a tornou ainda mais significativa para nós.
Qual é o conceito por trás do MV (clipe oficial)? Podemos esperar que a estética futurista e arrojada do NMIXX encontre o glamour e a arte drag grandiosa de Pabllo?
Bae: É a história da Pabllo Vittar finalmente aterrissando na Coreia e conhecendo o NMIXX! No começo, cada uma de nós mostra seus próprios estilos, mas no final, nós nos unimos, aceitamos umas às outras e criamos uma energia completamente nova. É uma história sobre união!
Trabalhar com uma artista global como Pabllo, que tem uma carreira tão consolidada e uma mensagem forte, mudou de alguma forma a perspectiva de vocês sobre o próprio trabalho ou o alcance global que o NMIXX pode atingir?
Sullyoon: Trabalhar com uma artista global foi incrível porque permite que nossa música e nossa mensagem alcancem e se conectem com mais pessoas. No futuro, quero continuar realizando atividades globais e colaborando com diferentes culturas.
Em uma frase, o que essa colaboração representa? E, por favor, deixem uma mensagem para todos os fãs brasileiros!
LILY: Eu acho que esta colaboração representa a fusão de duas belas culturas. E obrigada a todos os NSWERs brasileiros que nos apoiaram tanto, mesmo de tão longe. Nós amamos vocês e esperamos que gostem muito da nossa nova música, MEXE!
Sullyoon: Eu descreveria como "intensa"! Somos muito gratas aos fãs que nos cobrem com tanto amor e paixão. Por favor, deem muito amor a esta colaboração. Nós nos esforçamos muito para criá-la. Estamos ansiosas para ver mais todos vocês!
Bae: Eu sempre sonhei em colaborar com a Pabllo Vittar, alguém que eu realmente respeito, e ainda não consigo acreditar que aconteceu de verdade! Este era o momento que todos nós estávamos esperando. Para os nossos NSWERs brasileiros, que sempre nos enviam um apoio tão apaixonado e carinhoso de longe, acho que vocês vão realmente curtir e amar "MEXE". E todos nós esperamos por este momento, que finalmente se tornou realidade! Preparamos tudo com os NSWERs em nossos corações. Amo vocês!!!
