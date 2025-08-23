Nattanzinho paga R$ 1 mil para fã trair namorada e casal se separa em show

O show do cantor Nattanzinho na Festa do Folclore, neste final de semana, em Três Lagoas (MS), acabou se tornando palco de uma separação.

O que aconteceu

O cantor convidou um rapaz comprometido para subir ao palco e ofereceu R$ 1 mil para que ele beijasse outra moça. "Se quer, fica ali pertinho dela. Se não quiser, está no seu direito. Ela já topou", disse o artista.

A namorada do rapaz filmava a cena da plateia, pedindo que ele recusasse a proposta. Mesmo assim, ele aceitou, prometendo dividir o dinheiro com a companheira. Após o beijo, ela anunciou o fim do relacionamento diante do público, enquanto ele se desculpava ainda no palco.