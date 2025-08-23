Nattanzinho paga R$ 1 mil para fã trair namorada e casal se separa em show

O show do cantor Nattanzinho na Festa do Folclore, neste final de semana, em Três Lagoas (MS), acabou se tornando palco de uma separação.
O que aconteceu
O cantor convidou um rapaz comprometido para subir ao palco e ofereceu R$ 1 mil para que ele beijasse outra moça. "Se quer, fica ali pertinho dela. Se não quiser, está no seu direito. Ela já topou", disse o artista.
A namorada do rapaz filmava a cena da plateia, pedindo que ele recusasse a proposta. Mesmo assim, ele aceitou, prometendo dividir o dinheiro com a companheira. Após o beijo, ela anunciou o fim do relacionamento diante do público, enquanto ele se desculpava ainda no palco.
Em suas redes sociais, a jovem afirmou estar bem e agradeceu o apoio da família e dos seguidores. "Parem de atacá-lo. Isso não afeta só ele, mas também a família dele. Seguiremos caminhos diferentes e agradeço todas as mensagens de carinho."
O homem também se pronunciou no Instagram. "Queria pedir desculpas aos meus pais, aos avós, aos tios e primos dela. Me ver dessa forma foi horrível. Poderia ter feito diferente, mas acabei cometendo o impensável. O dinheiro fiz questão de deixar com ela, e não fazia sentido para mim. Me ver ali, vendo o que fiz, me deixa extremamente arrependido."
Nattanzinho é conhecido por fazer 'brincadeiras' com o público em troca de dinheiro. No início do mês, o cantor ofereceu R$ 1 mil para um fã beijar uma anã em cima do palco, durante um show em São Lourenço da Mata (PE). A repercussão do caso levou a Associação Nanismo Brasil (Annabra) a anunciar que denunciaria o artista ao Ministério Público, alegando se tratar de um episódio de capacitismo.
EITA! Nattan oferece R$1 mil para fã trair a namorada e show termina na separação do casal. pic.twitter.com/fp40h4YlMd-- QG do POP (@QGdoPOP) August 23, 2025
