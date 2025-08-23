Namorada de Fábio Porchat tatua nome do humorista: 'Surpresa pro meu amor'

A humorista Priscila Castello Branco, namorada de Fábio Porchat, decidiu fazer uma homenagem especial ao marido e tatuou o nome dele em seu corpo.

O que aconteceu

A artista compartilhou o resultado em suas redes sociais, mostrando a tatuagem com a palavra "Fábio" em seu pescoço. Na legenda, escreveu: "Surpresa pro meu amor", acompanhada da hashtag #eternos. O casal está junto desde julho de 2023.

Porchat não escondeu a emoção e se derreteu com o gesto da namorada. "Meu amor, isso é a coisa mais linda que alguém já fez por mim! Te amo, te amo, te amo?", declarou o humorista através de um comentário na publicação.