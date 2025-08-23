Tom Hanks escolhe os 4 melhores filmes de todos os tempos; um é musical

Um dos atores mais respeitados e queridos de Hollywood, Tom Hanks, 69, revelou recentemente ao Letterboxd quais são os quatro filmes que mais marcaram sua vida. Confira os títulos a seguir.
'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)
Tom Hanks não tem dúvidas: este é o número um entre os seus preferidos. O épico de Stanley Kubrick, inspirado no conto de Arthur C. Clarke, aborda a evolução da humanidade, inteligência artificial e a exploração espacial, marcada por uma narrativa visual considerada revolucionária.
Para o ator, trata-se de uma experiência cinematográfica única. "Eu ainda o assisto duas vezes ao ano. Eu poderia conversar sem parar sobre o filme durante toda a duração de 2001: Uma Odisseia no Espaço", disse Hanks durante a entrevista.
Disponível no HBO Max.
'A Hard Day's Night' (1964)
Outro filme citado por Hanks 'A Hard Day's Night', lançado no auge da beatlemania. A produção dirigida por Richard Lester acompanha um dia fictício na vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, retratando de forma divertida a rotina caótica de fama, shows e fãs enlouquecidos.
Segundo Hanks, assistir ao longa aos oito anos de idade foi um marco. "Ver os Beatles tão revigorantes e hilários, com a melhor música de minha geração, mudou minha vida", declarou o ator, que é fã declarado dos Fab Four.
Não está disponível no streaming.
'Os Melhores Anos de Nossas Vidas' (1946)
Vencedor de sete Oscars, esse filme retrata o retorno de três veteranos americanos à vida civil após a Segunda Guerra Mundial. Com atuações de Myrna Loy, Dana Andrews e Teresa Wright, o longa de William Wyler aborda os desafios emocionais e sociais enfrentados por uma geração marcada pelo conflito.
Para Hanks, trata-se do "melhor filme já feito sobre a geração que lutou na Segunda Guerra Mundial".
Não está disponível no streaming.
'Perdidos na Noite' (1969)
Hanks ainda destacou "Perdidos na Noite", estrelado por Dustin Hoffman e Jon Voight, vencedor do Oscar de Melhor Filme. A trama acompanha a improvável amizade entre Joe Buck, um jovem ingênuo do interior que tenta a sorte em Nova York, e Ratso Rizzo, um vigarista doente que luta para sobreviver.
O ator ressaltou a força das atuações da produção dirigida por John Schlesinger. "O filme está ligado a uma era. É sobre o que nos motiva e traz duas performances magníficas, que qualquer jovem ator gostaria de interpretar", declarou ao Letterboxd.
Disponível para alugar no Prime Video e Apple TV.
