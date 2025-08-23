SplashUOL
Filmes

Tom Hanks escolhe os 4 melhores filmes de todos os tempos; um é musical

Colaboração para Splash, em São Paulo
Tom Hanks
Tom Hanks Imagem: ImageCollect.com

Um dos atores mais respeitados e queridos de Hollywood, Tom Hanks, 69, revelou recentemente ao Letterboxd quais são os quatro filmes que mais marcaram sua vida. Confira os títulos a seguir.

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)

Tom Hanks não tem dúvidas: este é o número um entre os seus preferidos. O épico de Stanley Kubrick, inspirado no conto de Arthur C. Clarke, aborda a evolução da humanidade, inteligência artificial e a exploração espacial, marcada por uma narrativa visual considerada revolucionária.

Para o ator, trata-se de uma experiência cinematográfica única. "Eu ainda o assisto duas vezes ao ano. Eu poderia conversar sem parar sobre o filme durante toda a duração de 2001: Uma Odisseia no Espaço", disse Hanks durante a entrevista.

Disponível no HBO Max.

Cena clássica de '2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)
Cena clássica de '2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968) Imagem: Reprodução

'A Hard Day's Night' (1964)

Outro filme citado por Hanks 'A Hard Day's Night', lançado no auge da beatlemania. A produção dirigida por Richard Lester acompanha um dia fictício na vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, retratando de forma divertida a rotina caótica de fama, shows e fãs enlouquecidos.

Segundo Hanks, assistir ao longa aos oito anos de idade foi um marco. "Ver os Beatles tão revigorantes e hilários, com a melhor música de minha geração, mudou minha vida", declarou o ator, que é fã declarado dos Fab Four.

Não está disponível no streaming.

Cena de 'A Hard Day's Night'
Cena de 'A Hard Day's Night' Imagem: Divulgação

'Os Melhores Anos de Nossas Vidas' (1946)

Vencedor de sete Oscars, esse filme retrata o retorno de três veteranos americanos à vida civil após a Segunda Guerra Mundial. Com atuações de Myrna Loy, Dana Andrews e Teresa Wright, o longa de William Wyler aborda os desafios emocionais e sociais enfrentados por uma geração marcada pelo conflito.

Para Hanks, trata-se do "melhor filme já feito sobre a geração que lutou na Segunda Guerra Mundial".

Não está disponível no streaming.

Harold Russell em cena no filme 'Os Melhores Anos de Nossas Vidas' (1946)
Harold Russell em cena no filme 'Os Melhores Anos de Nossas Vidas' (1946) Imagem: Divulgação
'Perdidos na Noite' (1969)

Hanks ainda destacou "Perdidos na Noite", estrelado por Dustin Hoffman e Jon Voight, vencedor do Oscar de Melhor Filme. A trama acompanha a improvável amizade entre Joe Buck, um jovem ingênuo do interior que tenta a sorte em Nova York, e Ratso Rizzo, um vigarista doente que luta para sobreviver.

O ator ressaltou a força das atuações da produção dirigida por John Schlesinger. "O filme está ligado a uma era. É sobre o que nos motiva e traz duas performances magníficas, que qualquer jovem ator gostaria de interpretar", declarou ao Letterboxd.

Disponível para alugar no Prime Video e Apple TV.

Cena do filme 'Perdidos da Noite'
Cena do filme 'Perdidos da Noite' Imagem: Divulgação

