Luan Pereira fala sobre briga com Dado: 'Não apanhei, foi só um empurrão'

Fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei o que. Pá! Quando me dei conta, o fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia que estava, não sei. Nem tinha visto ele no rolê. Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Bum! Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão, aí eu levantei, na maior paz do mundo.

Luan Pereira

Cantor continuou. "Olhei para o lado, estava todo mundo assim, indignado. (...) O que que aconteceu? Quem é ele? O que que aconteceu? O porquê disso? Aí já, na hora, minha assessora já me pegou e me falou assim: 'Ah, é fulano, ex dela. (...) Inclusive, é o psicopata que bate em mulher'."

[Ele] Veio gritando desculpa, não sei o que. Meus seguranças, óbvio, não deixaram ele chegar perto de mim. Eu simplesmente olhei e falei: 'Cara, a agressão nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Quem parte pra agressão já perde a razão'.

Luan Pereira

Logo depois, Luan foi embora. 'Peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora, numa boa. Aí acordei com esses bafafá", escreveu. Ele ainda completou dizendo que o roxo na bochecha é uma espinha. "Tô na fase dos hormônios na flor da pele, adolescência, dos meus 22 anos, e é isso."

Não se preocupem que não apanhei, não. Foi só um empurrão. O cara já perdeu a razão, né? E tchau, obrigado. Ele não tem um histórico muito agradável da gente se falar, né? (...) Um doido, psicopata, que bate mulher foi querer manchar minha reputação.

Luan Pereira

O que aconteceu

Ontem, Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora na Dança dos Famosos. Festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos na quinta, nos Estúdios Globo.