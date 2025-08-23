Luan Pereira fala sobre briga com Dado: 'Não apanhei, foi só um empurrão'

Luan Pereira falou pela primeira vez depois de ter sido apontado como motivo da "crise de ciúmes" de Dado Dolabella e Wanessa. Ele negou que tenha sido agredido pelo ator e atribuiu uma espinha ao hematoma em seu rosto.
O que aconteceu
Luan Pereira explicou o que aconteceu. "E tudo começou assim: after da Dança dos Famosos. Dança dos Famosos, dança. Todo mundo dança com todo mundo, todo mundo se diverte com todo mundo, com o maior respeito do mundo, amizade e tudo mais. Inclusive, no after, eu estava acompanhado. Todo mundo viu isso."
Ele afirma que dançou com Wanessa, assim como com outras pessoas. "O que aconteceu? Como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo, tudo e tal. Eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração, eu amo ela. E respeito, toda hora, todo momento. É um costume, muito do elenco, dançar entre os bastidores."
Fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei o que. Pá! Quando me dei conta, o fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia que estava, não sei. Nem tinha visto ele no rolê. Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Bum! Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão, aí eu levantei, na maior paz do mundo.
Luan Pereira
Cantor continuou. "Olhei para o lado, estava todo mundo assim, indignado. (...) O que que aconteceu? Quem é ele? O que que aconteceu? O porquê disso? Aí já, na hora, minha assessora já me pegou e me falou assim: 'Ah, é fulano, ex dela. (...) Inclusive, é o psicopata que bate em mulher'."
[Ele] Veio gritando desculpa, não sei o que. Meus seguranças, óbvio, não deixaram ele chegar perto de mim. Eu simplesmente olhei e falei: 'Cara, a agressão nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Quem parte pra agressão já perde a razão'.
Luan Pereira
Logo depois, Luan foi embora. 'Peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora, numa boa. Aí acordei com esses bafafá", escreveu. Ele ainda completou dizendo que o roxo na bochecha é uma espinha. "Tô na fase dos hormônios na flor da pele, adolescência, dos meus 22 anos, e é isso."
Não se preocupem que não apanhei, não. Foi só um empurrão. O cara já perdeu a razão, né? E tchau, obrigado. Ele não tem um histórico muito agradável da gente se falar, né? (...) Um doido, psicopata, que bate mulher foi querer manchar minha reputação.
Luan Pereira
O que aconteceu
Ontem, Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora na Dança dos Famosos. Festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos na quinta, nos Estúdios Globo.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Wanessa
