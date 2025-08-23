Luan Pereira aparece machucado após 'crise de ciúme' de Dado e Wanessa

Luan Pereira compartilhou alguns vídeos nos stories, conversando com seguidores, em que aparece com hematomas no rosto. O cantor foi motivo de uma briga entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella na última quinta-feira.
O que aconteceu
Luan Pereira foi motivo de briga do casal. Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no Dança dos Famosos, em uma festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos no Rio de Janeiro.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Wanessa Camargo
Assessoria de Luan Pereira prefere não comentar o assunto. No entanto, em um vídeo compartilhado por ele mesmo no Instagram, a lateral do rosto aparece inchada e com roxos. Não se sabe se ele foi agredido por Dado Dolabella. O espaço segue aberto para manifestação.
Luan compartilhou post debochando o assunto. Também nos stories, o cantor dividiu com seus seguidores uma postagem sobre o ocorrido e deu risada.
Eu nunca subestimo a capacidade dos sertanejos de se envolverem em notícias aleatórias, mas eu jamais poderia imaginar que um dia o Luan Pereira causaria uma briga por ciúmes entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo.
página conceitosertanejo, compartilhada por Luan
