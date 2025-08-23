Luan Pereira aparece machucado após 'crise de ciúme' de Dado e Wanessa

Luan Pereira compartilhou alguns vídeos nos stories, conversando com seguidores, em que aparece com hematomas no rosto. O cantor foi motivo de uma briga entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella na última quinta-feira.

O que aconteceu

Luan Pereira foi motivo de briga do casal. Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no Dança dos Famosos, em uma festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos no Rio de Janeiro.