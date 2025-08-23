Funcionário é preso nos Estúdios Globo por tentativa de homicídio

Um funcionário dos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi preso na noite de ontem acusado de ser o mandante de uma tentativa de homicídio.
O que aconteceu
Diogo Marley trabalhava como assistente de fotografia e foi detido dentro das dependências da emissora. A prisão foi realizada por policiais civis da 33ª DP (Realengo), em ação conjunta com a 17ª DP (São Cristóvão) e a 54ª DP (Belford Roxo).
Segundo a Polícia Civil, Diogo é acusado de encomendar um ataque contra uma mulher que tinha uma dívida financeira com ele. O crime ocorreu na quarta-feira (20), quando um atirador disparou mais de 13 vezes em direção à vítima, que estava no carro com os filhos. A mulher sobreviveu e está internada.
As investigações apontam que o suspeito seria agiota e havia enviado mensagens ameaçadoras antes do atentado. Em uma delas, disse que aquele seria "o último dia" em que cobraria a dívida por telefone, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Procurada pelo Splash, a Globo informou o desligamento do funcionário após o episódio. "Diante da gravidade dos fatos, a Globo tomou a decisão de desligar o funcionário".
