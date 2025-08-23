Flora Cruz reflete: 'Sentindo, sofrendo, mas principalmente vivendo'

Flora Cruz, 22, refletiu em uma postagem feita em seu perfil do Instagram na tarde de hoje. Flora é filha do sambista Arlindo Cruz, que morreu no dia 08 de agosto.
O que aconteceu
A influenciadora publicou uma foto nos Stories e usou a música "Vai Embora Tristeza", do seu pai. "Seguindo, tentando, respeitando, sorrindo, chorando, sentindo, sofrendo, mas principalmente vivendo", escreveu Flora junto com a foto.
O sambista morreu no início de agosto. Arlindo sofreu um AVC em 2017 e, desde então, vivia com sequelas.
No velório do pai, Flora comentou os anos após o AVC do pai. "Ele tinha muito medo da morte. Ele queria viver, não a toa que ele durou 8 anos e meio fazendo muita força pra viver."
Deus foi muito generoso comigo nessa vida por ter vindo filha dele. Que presente. Além de filha, sou fã do cantor, compositor. É minha maior honra da vida. É honra quando falam que sou a cara dele. Além do musical existe o legado familiar. A fé, enxergar as coisas com muito amor, ter honra, dignidade. Flora Cruz
