Flora Cruz reflete: 'Sentindo, sofrendo, mas principalmente vivendo'

Flora Cruz, 22, refletiu em uma postagem feita em seu perfil do Instagram na tarde de hoje. Flora é filha do sambista Arlindo Cruz, que morreu no dia 08 de agosto.

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma foto nos Stories e usou a música "Vai Embora Tristeza", do seu pai. "Seguindo, tentando, respeitando, sorrindo, chorando, sentindo, sofrendo, mas principalmente vivendo", escreveu Flora junto com a foto.

O sambista morreu no início de agosto. Arlindo sofreu um AVC em 2017 e, desde então, vivia com sequelas.