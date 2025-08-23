Sem camisa, filho de Xanddy e Carla Perez exibe músculos após treino

Victor Alexandre, 22, filho de Xanddy e Carla Perez, exibiu os músculos pós-treino em uma publicação feita nos Stories do Instagram.

O que aconteceu

Sem camisa, o influenciador contou qual sua receita favorita após o treino e exibiu o passo a passo. "Refeição pós-treino favorita. Carboidratos e proteínas no pós-treino aceleram a recuperação."

A receita é feita com arroz jasmim cru, atum, mussarela e espinafre.