Sem camisa, filho de Xanddy e Carla Perez exibe músculos após treino

Victor Alexandre, 22, filho de Xanddy e Carla Perez, exibiu os músculos pós-treino em uma publicação feita nos Stories do Instagram.
O que aconteceu
Sem camisa, o influenciador contou qual sua receita favorita após o treino e exibiu o passo a passo. "Refeição pós-treino favorita. Carboidratos e proteínas no pós-treino aceleram a recuperação."
A receita é feita com arroz jasmim cru, atum, mussarela e espinafre.
Victor Alexandre é filho do casamento de Carla Perez com o cantor Xanddy, 45. O jovem mora nos Estados Unidos com os pais e a irmã, Camilly Victoria, 23 e costuma postar sua rotina fitness nas redes sociais.
Em maio, ele contou aos seguidores sobre sua rotina de treinos. Victor treina seis vezes por semana, durante uma hora por dia. "Ganhar massa muscular, ficar mais forte, manter o shape seco e treinar com inteligência", contou.
