Ex de Dado, Piovani sugere live sobre feminicídio: 'Não vou gastar latim'

Luana Piovani não vai falar sobre a "crise de ciúmes" de Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Apesar de não citar nomes, ela orientou seus seguidores a assistirem uma live feita por ela em que fala sobre o crescente número de feminicídios.
O que aconteceu
Luana fez os vídeos nesta manhã e postou nos stories. "O Brasil inteiro tá me esperando acordar para ter um tipo de depoimento. (...) Tava dando uma olhada nos comentários da live que eu fiz ontem no meu canal do YouTube com a Débora. Extremamente relevante! Vocês deviam perder tempo indo lá e assistindo aquela uma hora de papo, porque quem sabe não inicia ou amplia uma consciência social."
Eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar. Vão lá assistir a minha live de ontem com a Débora, vão lá ler os comentários, deixar os vossos comentários. A gente precisa perder tempo falando de coisas importantes. Falar do mesmo não adianta.
Luana Piovani
Dado Dolabella e Luana Piovani namoraram de 2006 a 2008, quando a atriz o acusou de violência doméstica. Na época, ela conseguiu medida protetiva que impedia o ator de se aproximar dela. Dado chegou a ser condenado em primeira e em segunda instância com base na Lei Maria da Penha. No entanto, a Justiça do Rio de Janeiro anulou as sentenças ao acolher a defesa do famoso. Em 2017, o caso foi julgado como extinto.
Em 2024, Luana contou que, além da agressão de Dado Dolabella, enfrentou ainda preconceito por ter denunciado a violência." A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois. Eu estava em uma época que não era um movimento comum", disse em entrevista à Cissa Guimarães, no programa Sem Censura, da TV Brasil.
'Crise de ciúmes' de Dado e Wanessa
Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no reality de dança global. Festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos ontem nos Estúdios Globo.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Wanessa Camargo
