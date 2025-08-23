Ex de Dado, Piovani sugere live sobre feminicídio: 'Não vou gastar latim'

Luana Piovani não vai falar sobre a "crise de ciúmes" de Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Apesar de não citar nomes, ela orientou seus seguidores a assistirem uma live feita por ela em que fala sobre o crescente número de feminicídios.

O que aconteceu

Luana fez os vídeos nesta manhã e postou nos stories. "O Brasil inteiro tá me esperando acordar para ter um tipo de depoimento. (...) Tava dando uma olhada nos comentários da live que eu fiz ontem no meu canal do YouTube com a Débora. Extremamente relevante! Vocês deviam perder tempo indo lá e assistindo aquela uma hora de papo, porque quem sabe não inicia ou amplia uma consciência social."