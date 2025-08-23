Instagram desativa conta do escritor Jeferson Tenório, que acusa censura

Autor de livros como "O Avesso da Pele", "Estela sem Deus" e "De Onde Eles Vêm", o escritor e colunista do UOL Jeferson Tenório acusou a Meta de "censura" após ter seu perfil no Instagram, com 80 mil seguidores, desativado sem aviso.

O que aconteceu

O escritor afirma estar há mais de um mês sem acesso ao perfil. Ele trouxe o caso a público nesta semana.

Tenório diz que procurou a Meta, mas não recebeu resposta. "No primeiro momento, achei que a minha conta havia sido hackeada, mas depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma", afirmou Tenório em um vídeo publicado em outra conta, criada em julho e hoje conta 10,4 mil seguidores.