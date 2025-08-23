Instagram desativa conta do escritor Jeferson Tenório, que acusa censura

Autor de livros como "O Avesso da Pele", "Estela sem Deus" e "De Onde Eles Vêm", o escritor e colunista do UOL Jeferson Tenório acusou a Meta de "censura" após ter seu perfil no Instagram, com 80 mil seguidores, desativado sem aviso.
O que aconteceu
O escritor afirma estar há mais de um mês sem acesso ao perfil. Ele trouxe o caso a público nesta semana.
Tenório diz que procurou a Meta, mas não recebeu resposta. "No primeiro momento, achei que a minha conta havia sido hackeada, mas depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma", afirmou Tenório em um vídeo publicado em outra conta, criada em julho e hoje conta 10,4 mil seguidores.
Os advogados do escritor dizem que vão processar a Meta. "Vamos adotar todas as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa, uma vez que a exclusão arbitrária reduz drasticamente o alcance do trabalho de Tenório, prejudicando sua atuação como escritor, educador e figura pública. Trata-se de uma grave violação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação", informou em nota o escritório FFM Advogados.
O UOL procurou a Meta, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.
De novo?
Essa não é a primeira vez que o autor denuncia censura contra seu trabalho. Em 2021, seu livro "O Avesso da Pele", vencedor do Prêmio Jabuti, foi retirado de escolas do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Goiás, embora faça parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático.
Na época, as escolas disseram que havia "expressões impróprias" para menores de 18 anos. A Justiça, porém, obrigou o retorno do livro à grade curricular.
*Com Agência Estado
